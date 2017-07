La gestión y los fundamentales de Solaria invitan a la inversión

Solaria ha sido uno de los títulos de las protagonistas en el Consultorio Capital de Radio Intereconomía con Álvaro Blasco, de ATL Capital.



PUBLICIDAD

Blasco ha comenzado contestando a un oyente que preguntaba por otro valor como Ercros. “Yo me la quedaría, las noticias que hemos tenido en las últimas semanas han sido bastante positivas, eso las ha llevado a estos niveles que tenemos ahora mismo. Hay un enfrentamiento entre los minoritarios y los accionistas más grandes pero parece que ya se resolvió en la última junta. Tampoco metería demasiado dinero porque ahora mismo tiene un gran endeudamiento, con prudencia se puede estar. No hay que olvidar poner un stop”.

“Solaria no tiene un castigo especial, ha sido generalizado a las bolsas y al sector utilities“

“Yo la inversión la veo positiva, pero es que el último mes ha sido de bajadas de cierto calado en el mercado, Solaria no ha sido ajena a ellas. En junio a principios tocó los máximos del año, y luego ha estado ahí en un vaivén, por fundamentales es para estar en ella. La compañía está bien gestionada y situada y no tiene un castigo especial por ella, si no que ha sido un castigo generalizado a las bolsas y al sector utilities. Aún así el dinero volver a fluir hacia ellas”.