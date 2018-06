La venta masiva de acciones de Abengoa por parte de los “especuladores”

Un grupo de especuladores ha realizado una venta masiva de acciones de tipo “A” y “B” de Abengoa obteniendo jugosas ganancias. “Debido a las fuertes plusvalías generadas desde la pasada semana hemos vendido casi todas nuestras acciones de A y B para que conste donde proceda”, afirman en un comunicado.

Asimismo, los especuladores han aclarado que el Partido Bloque Social, PBS, no había realizado ninguna compra a su nombre, tal y como se había especulado en un inicio, sino que “se han usado particulares, sociedad anónima y sociedad limitada para compras y ventas, sin levantar sospechas del mercado”. A su juicio, hay un comprador que ha realizado inversiones en los títulos de Abengoa de cara a la próxima Junta de Accionistas. Asimismo, han afirmado que venderán este jueves cerca de 6 millones de acciones de tipo B, repartidas entre entre sociedades que no pueden vender por Internet, por lo que tienen que trasladarse al banco a dar la pertinente orden. De las acciones de tipo A, unos cuatro millones, se ha procedido a su venta en la subasta de este miércoles, según el comunicado al que ha tenido acceso Intereconomía.com.

El mismo se ha remitido a accionistas minoritarios de Abengoa, medios e incluso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para dar fin a una aventura bursátil en uno de los valores más calientes de los últimos meses en Bolsa.

Se trata de especuladores de corto plazo, mientras fuentes del mercado consideraban que estas compras realizadas a precios de derribo estaban destinadas a mantenerse a lo largo del tiempo, más cuando habían asegurado que tenían planes de tomar el control de la compañía, pese a que Felipe Benjumea y su familia habían alcanzado cerca del 50% de los derechos de voto.

Según ha indicado Noticias de Aita a Intereconomía.com, estos “especuladores” llegaron a tener el 9,5% de acciones tipo A de Abengoa, mientras que las de tipo B no las contaban porque pretendían deshacerse de la posición para comprar más A. Asimismo, habían pedido prestadas acciones a crédito, es decir, apostar a la baja sobre Abengoa, para ir vendiéndolas en el mercado, sacando fuertes plusvalías. Esta misma semana pasada afirmaron haber vendido “todo el jueves y el viernes”.

Barrido de posiciones en una sesión de vértigo el pasado jueves

El jueves soltaron un total del 2,3% del capital de Abengoa, es decir, la mitad del volumen de negociación de esa jornada. Según el análisis de las Noticias de Aita, al mismo tiempo que vendían también realizaron compras, barriendo hacia arriba a las 10:30 y hacia abajo a las 15:30, y repetir el movimiento poco después. Ese jueves, Abengoa llegó a dispararse un 16% en Bolsa para después cerrar en negativo, un movimiento con una volatilidad brutal, pero artificial y realizada con una precisión quirúrgica.

En la jornada del pasado viernes la operativa se les fue de las manos, quedándose con el 5,9% del capital en las acciones de tipo A. Con estos movimientos, los beneficios obtenidos han sido muy sustanciosos, ya que compraron a 0,019 y 0,021 euros por título, es decir, cerca de 7 millones de euros en ganancias. Según apunta, tenían 406,93 millones de acciones de tipo B y se redujeron poco después a 367,53 millones, colocando en el mercado casi 39,4 millones de títulos.

Según los cálculos, en los últimos días han movido cerca del 80% del volumen total de Abengoa en la jornada del miércoles, el 70% el pasado jueves y el 55% el viernes. Estos mismos especuladores aseguraron que querían tomar el control de la compañía y se cree que está detrás un fondo value.

No obstante, para tomar el control de Abengoa hay que necesitar al menos el 50% del capital, y la familia Benjumea tiene al menos 8.000 millones de acciones, casi la mitad del total de derechos de voto de Abengoa.

Especuladores que aseguraban que iban a por el control de Abengoa

Los especuladores habían planeado incluso el reparto de asientos “en el consejo, presidente y tres consejeros para nosotros -Morlanes y compañía-, 1 consejero para la UMA, un consejero para la FMA, y dejaríamos un puesto vacante para el Banco Santander o para el estado”. “Los sueldos de consejeros y presidentes se reducirán entre un 25% a un 50% siendo su abono exclusivamente en acciones tipo B a un precio de 0.01 y en acciones tipo A a un precio de 0.02 por acción (Recibirán 70% acciones A y 30% acciones B). No cobraran sueldo en efectivo ni metálico”, afirmaban, al tiempo que señalaban que “nuestros objetivos si en septiembre no se vendió el a3t es venderlo a la mayor brevedad posible, para pagar la new money y la deuda cara, el resto se repartirá en dividendos”.

Además, tenían intención de repartir el dividendo como si fuera una prima de asistencia: “Quien no venga no cobra los dividendos y quien asista cobrará los dividendos que le correspondan”. “La idea es dar 0.01 por cada 3 acciones tipo B y de 0.01 euros por cada acción tipo A”. “Caso de que legalmente no se pudiera repartir la prima de asistencia así pues se realizaría de la siguiente forma. 0.01 euros por cada 10 acciones de cualquier tipo (Así todo el mundo tanto los poseedores de las A COMO LAS B aceptarían la primera opción pues se repartiría más dinero de la primera forma que de esta segunda)”, remachaban.