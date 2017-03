¿Llegará el IBEX 35 a los 10.000 puntos en marzo? ¿Toca vender por San José?

El IBEX 35 se encuentra a un 25% al alza de los 10.000 puntos, una cota no vista desde el pasado 4 de diciembre de 2015. El IBEX 35 está dando por bueno este año el dicho de comprar por Santa Lucía y vender por San José.

Numerosos expertos apuntan que el IBEX 35 tiene vía libre para reconquistar el 10.000 e incluso cotas más altas. No obstante, para Eduardo Bolinches, de EscueladeTradingyForex.com, antes de atacar ese nivel no visto desde diciembre de 2015 el IBEX 35 podría corregir hacia los 9.600 puntos, un nivel clave para no adentrarse de nuevo en el movimiento que dibuja el IBEX 35 desde hace 10 semanas.

Y es que, el IBEX 35 ha roto ese movimiento con fuertes subidas, dejando un importante hueco alcista en la jornada del pasado 1 de marzo, este pasado miércoles. En caso de que el IBEX 35 corrija, la ruptura del movimiento lateral se confirmaría siempre y cuando no se pierdan los mínimos del pasado miércoles, es decir, los 9.600 puntos. A preguntas de Intereconomía, cree que ocurrirá una vuelta al 9.600 “en las próximas sesiones”.

En este sentido, ha destacado que la corrección en los índices en la sesión del jueves es mínima y solo preocupante para el caso del Dow Jones. Si el IBEX 35 vuelve a adentrarse en el movimiento lateral, entre los 9.300 y el 9.600, el escenario para el selectivo español empeora en el medio plazo. En este sentido, ha indicado que para atacar el 10.000, “Wall Street debería realizar nada más que meras correcciones”.

A su juicio, los inversores “deberían esperarse” a que el IBEX 35 ceda hasta el 9.600 y que no se pierda, mientras que para aquellos que han entrado alcistas en el mercado recientemente deberían aguantar las pequeñas pérdidas que se registran hasta que se confirme la ruptura, es decir, vender en el caso de que el IBEX 35 pierda el fuerte soporte en el que se ha convertido ese 9.600.

Por otro lado, el IBEX 35 está dando por buena una de las máximas de los inversores en Bolsa: comprar por Santa Lucía y vender por San José. En este sentido, el IBEX 35 se ha revalorizado un 5% desde el pasado 13 de diciembre, aunque aún queda unos días para confirmar si esta teoría es fiable para la etapa 2016-2017, para lo que tendría que perder 500 puntos estas próximas semanas para evitar que se cumpla.

En los últimos años, la teoría ha fallado estrepitosamente entre 2006 y 2011 de forma consecutiva, mientras que ha acertado de 2011 a 2015. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, el selectivo español volvió a errar con esta teoría, ya que partió de los 9.428,5 el 19 de diciembre 2015, mientras que perdió terreno hasta los 8.992 puntos de cara al 19 de marzo de 2016.

La fiabilidad de esta estrategia es cercana al 50 por ciento, la misma que tirar una moneda al aire y dirigir las operaciones según el reverso, por lo que apenas se le da credibilidad. Mientras que la probabilidad de subir entre marzo y diciembre es del 75%, los inversores tendrían mejores porcentajes de acierto.

Las ganancias entre diciembre de 2003 y marzo de 2004 fueron del 5%, mientras que entre marzo y diciembre de 2004, los inversores dejaron escapar un 31% adicional. Entre el último mes de 2004 y el tercero de 2005, los inversores obtuvieron un rendimiento del 3% en el IBEX 35, mientras que dejaron de ganar un 13% si hubieran mantenido la posición hasta diciembre desde marzo.

Entre 2004 y 2005, las ganancias del dicho bursátil alcanzaron el 13%, mientras que de marzo a diciembre de 2005, la inversión se revalorizó cerca de un 15%. Entre 2005 y 2006, la revalorización fue del 13%, mientras que entre marzo y diciembre de ese último año fue del 19%. En el cuatrimestre de finales de 2006 a inicios de 2007, la caída fue del 0,6%, mientras el IBEX 35 subió en los últimos nueve meses de 2007 un 3,7%.

Desde 2010, comprar en diciembre y vender en marzo ha revalorizado las carteras del IBEX 35, mientras que si se hubiera mantenido la inversión nueve meses más, más dinero se habría podido ganar en la Bolsa española, a excepción del pasado 2014, cuando el dinero invertido perdió un leve 0,6%, y 2011, con una caída del 23%.