“Los aranceles pueden lastrar mucho las posibilidades del mercado”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, repasa la actualidad del mercado y de varios títulos en el Consultorio de Bolsa.



PUBLICIDAD

Cadiñanos ha comenzado contestando a un oyente que preguntaba por Telefónica. “Yo personalmente mantendría la posición en Telefónica. Hasta ahora he sido bastante pesimista. Porque tras la venta de Telxius y O2 la liquidez obtenida por estos movimientos no ha sido reutilizada. Para poder hacer nuevas inversiones a corto plazo y esto lastra las posibilidades de poder ver recuperaciones”.

El director de la sucursal en España de Admiral Markets ha añadido que “no debería tener problemas para atacar los 7,70. Si cierra por encima de 7,50 lo mantendría hasta los 7,70. Casi siempre barajamos la posibilidad de mantener o deshacer todo. Y podemos mantener una parte, no toda la posición”.

“A corto plazo me plantearía la toma de posiciones en el mercado, aunque el tema de los aranceles puede lastrarle”

“Para el corto plazo sí me plantearía la toma de posiciones. El tema de los aranceles puede lastrar mucho las posibilidades. Tenemos una situación algo compleja y esto puede lastrar las posibilidades de ver una recuperación. A medio plazo todavía no me lo plantearía hasta que tengamos una situación más calmada al menos desde el lado político”.