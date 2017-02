“Los mercados están al alza, y así será hasta que se rompan los soportes”

José Luis Cava, analista independiente, repasa en Capital la situación actual de los mercados, y analiza qué puede pasar en las próximas semanas.

Cava asegura que “es raro ver una bolsa que lleva 90 días sin caer y con un extrem de optimismo desatado en sus particulares. Respecto al S&P 500 todo sigue igual, no se ha generado todavía señal de venta, la tendencia continúa. Se observa que los que están vendiendo son los insiders, las instituciones…y compran los particulares, así que seguramente estemos en zona de techo”.

Además, añade que “el martes se dirige al Congreso Trump, y a ver si nos da una pista para el calendario del proceso de aprobación de normas. Yo diría que es imposible que lo aprueben en agosto, el mercado ya ha descontado el mejor de los escenarios”.

“Todo el mundo está corto en el euro/dólar”

“La tendencia es alcista, cuando cae un sector sube el otro…si no tenemos prudencia ahora no la tendremos nunca, pero la tendencia es alcista hasta que no se rompa ningún soporte. Todo el mundo está corto en el euro/dólar y en notas del tesoro a diez años, así que o los bonos o la bolsa llevan razón, cualquiera de los dos que se mueva nos dará una pista.”