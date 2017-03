“Mientras Volkswagen no pierda los 141 euros hay que mantenerse”

La marca automovilística está, según Roberto Moro, analista de APTA Negocios, en un buen momento para mantenerse en cartera, siempre y cuando no pierda el soporte.

El analista de APTA Negocios apunta que “desde mayo de 2016 el dólar está en una secuencia bajista incluso el último rebote alcista, sigue conservando la estructura de máximos decrecientes. Cuando llegó a 1,08, si no lo superaba era para tomar posiciones cortas y eso funcionó de maravilla”.

Volkswagen

“La señal fue clarísima cuando rompió por encima de 144,80 y llegó casi a 157 y desde ahí ha retrocedido, tiene un soporte brutal en los 141. Mientras tanto merece la pena aguantar, yo aún espero que tenga movimientos espectacularmente alcistas”.

Además, ha hablado de BME, “la resistencia está en la zona de 30, no es una gran resistencia, y de hecho las fuertes ya las ha pasado así que puede ir buscando la zona de 31,30 y 32,75. No me parece una mala opción”.

GAM y Colonial

“GAM ha roto la directriz alcista y eso es lo peor, pero está aguantando el soporte en 0,30 y mientras se queda ahí puede aguantar. Y Colonial también lo tiene en precio más o menos, pero aquí no sería tan flexible porque está subiendo ante resistencias”.