Neoenergía, filial brasileña de Iberdrola, suspende su salida a Bolsa

Neoenergía, el gigante energético brasileño controlado por Iberdrola, ha decidido suspender su salida a Bolsa debido al rechazo de Banco do Brasil al rango de precios fijados por los inversores.Neoenergía debía definir este jueves el precio por acción, pero el estatal Banco do Brasil, socio con el 9,35% del capital, y Previ, el fondo de pensiones de los empleados del Banco do Brasil (38,21%), cancelaron la colocación tras no aceptar el rango de precios de los títulos solicitado por los inversores, según han explicado fuentes conocedoras de la operación a Efe.

La empresa, que tenía previsto comenzar a cotizar la próxima semana en la bolsa de Sao Paulo, pretendía hacer una oferta pública inicial (IPO) en el parqué paulista con precios por acción variando entre 15,02 reales (unos 4,5 dólares) y 18,52 reales (unos 5,56 dólares).

No obstante y según las mismas fuentes, el mercado no ha respondido a esta oferta como esperaban Banco do Brasil y Previ, que han preferido cancelar la operación. La oferta pública de venta (OPV) de la compañía estaba contemplada en los acuerdos alcanzados en el marco de la fusión entre Neoenergía y Elektro, culminada el pasado mes de agosto.

Neoenergía, la mayor distribuidora de América Latina en número de clientes, obtuvo en los nueve primeros meses de 2017 un beneficio neto de 256,2 millones de reales (unos 77,5 millones de dólares), un 4,91% menos que entre enero y septiembre del año pasado.

El balance financiero incluye los datos de Elektro desde el 24 de agosto pasado, día en el que consumó su fusión con Neoenergía para dar lugar al nuevo gigante eléctrico, con 13.541.000 millones de consumidores activos hasta septiembre pasado, un número en un 25,46 % superior al del mismo mes de 2016.