Popular suprime el dividendo de 2016, pero espera darlo en 2017

El Banco Popular suprime el dividendo de 2016, pero lo volverá a dar en 2017. Así lo ha asegurado el consejero delegado, Pedro Larena. No obstante, habrá que esperar a la decisión del nuevo consejo de la junta del próximo 20 de febrero, que designará a Emilio Saracho como presidente de la entidad financiera.

Larena se ha expresado así durante la presentación de los resultados de 2016, un ejercicio en el que el banco tuvo unas pérdidas de 3.485,36 millones, tras destinar 5.692 millones a provisiones para reforzar su balance, devolver a sus clientes lo cobrado de más por las cláusulas suelo y acelerar la desinversión en activos no productivos.

Unas previsiones que se han llevado a cabo para dejar “más limpio el banco” respecto a sus activos improductivos, ha dicho Larena, que también ha precisado que los objetivos previstos por el banco en su plan estratégico están ahora en revisión hasta la llegada del nuevo presidente.

“Entramos en una nueva etapa y sería una injusticia comprometer el futuro del nuevo presidente, que será quien decida que hacer a partir de ahora”, tal y como ha dicho Larena.

Otra de las decisiones que tendrá que tomar Saracho una vez sea nombrado presidente del Popular será si la entidad mantiene su independencia.

En este sentido, el actual presidente, Ángel Ron, ha defendido su independencia del banco y ha precisado que los resultados conocidos hoy, tras dotar a provisiones casi 5.700 millones, “lejos de complicar el futuro, lo aclaran“. “El banco puede ahora decidir lo que puede hacer“, ha manifestado Ron, que ha declarado que una ejecución coherente de las medidas aprobadas en el plan estratégico, ayudarán a que el mercado reconozca al Popular.

Por último, y preguntado por si el banco tendrá que llevar a cabo más ampliaciones de capital, Ron ha opinado que no, aunque no será él quien deberá tomar dicha decisión, tal y como ha indicado el actual presidente, que se ha mostrado a favor de que el banco de deshaga de activos no estratégicos que si tienen mucho interés en el mercado como los que tiene en el exterior.

Banco Popular no necesita capital

Por último, Larena ha asegurado que "el Popular no necesita capital". Pedro Larena, que la entidad no pagará dividendo con cargo a 2016, pero que estará en disposición de hacerlo sobre 2017, aunque esa es una decisión que dependerá del consejo y del nuevo presidente, Emilio Saracho.

Por último, Larena ha asegurado que “el Popular no necesita capital”.