El IBEX 35 cierra el mes de marzo con una caída del 2,2%, mientras que en el trimestre se ha dejado un 4,4%. Ante las caídas, qué se puede esperar ahora una vez reconquistados los 9.600 puntos.

PUBLICIDAD

El IBEX 35, como el resto de Bolsas europeas, abrirá de nuevo el próximo martes, ya que cierra por festivo el Lunes de Pascua. No obstante, Wall Street sí abrirá la semana que viene completa.

El IBEX 35 había comenzado el año de forma esperanzadora, con importantes subidas en enero, mes en el que se han registrado los máximos anuales, en los 10.643 puntos. En la última sesión del período ha cerrado justo por encima del 9.600, más de 1.000 puntos de diferencia, aunque podía haber sido peor, ya que los mínimos del año a precios de cierre se sitúan por debajo del 9.400.

Tras un buen mes de enero, el IBEX 35 comenzó a flojear en febrero, con la semana de sustos entre el 6 y el 9 de ese mismo mes en Wall Street. En el pasado mes se dejó casi un 6%, alcanzando un mínimo anual intradía en los 9.327 puntos. Ahora, en marzo ha cerrado en los 9.600 puntos, pero cede un 2,2% respecto a los niveles previos al inicio del mes.

PUBLICIDAD

Para Meigatrader, premio del Público a la mejor tuitera en Bolsalia 2014, la zona del 9.350 contendría la caída de forma temporal, tal y como apuntaba la semana pasada. Este nivel ha servido de apoyo para el rebote en las últimas sesiones del IBEX 35.

Si vuelve a testear esos niveles lo más próximo a un posible rebote, sería la zona de 9.250-9.000 que como se puede apreciar -círculos azules- es una zona que anteriormente supuso un giro al alza o una resistencia. Esta sería por tanto la zona a vigilar.

En caso de perder estos niveles, “tenemos dos gap -huecos- de diciembre de 2016 que serían con toda probabilidad cerrados a niveles de 9.000 y 8.900”. No obstante, está por ver aún si los testea a corto plazo ya que la Semana Santa ha sido positiva para el IBEX 35. No obstante, ha destacado que mientras el selectivo español “no supere la zona de 9.800 y sobre todo los 9.965 no estaremos seguros de que un rebote esta en marcha”. Para ello se necesita casi de forma obligatoria el apoyo de la banca. “Sin este sector es imposible tener un rebote continuado en el IBEX 35”. “Y por ahora está dando signos de debilidad”, ha apostillado.

En este sentido, ha destacado que Europa no está fuerte y que cualquier movimiento en Wall Street afecta, como también lo hace la caída del dólar o la apreciación del euro.

PUBLICIDAD

¿Hay nivel de sobrecompra en Wall Street?

A su juicio, “ya está corregido y la tendencia sigue siendo la misma, claramente “alcista”. Asimismo, ha recordado que los niveles de sobrecompra en los índices o valores se pueden mantener durante bastante tiempo “sin necesidad de cambios de tendencia, solo que a veces hay sectores que descansan y eso ayuda a nivelar indicadores para seguir subiendo”.

Al respecto ha indicado que Wall Street ha marcado máximos históricos mes tras mes, con el Dow Jones, en el 26.616, nivel desde el que ha descansado, cerrando dos meses consecutivos por debajo del anterior, en este caso febrero y marzo.

“Es posible que se apoye en su directriz alcista dibujada desde 2009 aunque antes tiene una “contención” en la de mas corto plazo que viene desde 2016″, ha considerado. Lo que está claro es que el mercado está muy pendiente de “noticias de Trump” como los últimos aranceles propuestos para el sector acero, ha considerado.

Desde máximos, el Dow Jones ha caído aproximadamente un 10%, podría caer otro 10% si la subida que hubo de tipos empieza a impactar en las empresas. En este sentido, ha señalado que Europa está en niveles “peligrosos”, por lo que es posible que vuelva a testear soportes clave.

“Lo que es cierto es que a estos niveles hay nerviosismo que se nota ante cualquier noticia negativa en determinadas empresas que enseguida contagia a todo el sector y eso repercute en todo el mercado”, ha apuntado.