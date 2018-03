¿Qué soportes y resistencias presentan Telefónica, Iberdrola, Santander e Inditex?

Los grandes valores del IBEX 35, a examen y analizados. Soportes, resistencias, niveles y situación de cada uno de ellos. Hablamos de Telefónica, Iberdrola, Santander e Inditex ya que marcan el devenir del IBEX 35.

Meigatrader, premio del público a la mejor tuitera de Bolsalia 2014, ha indicado que mantiene su visión sobre Telefónica, comentada en Intereconomia.com en semanas anteriores. En este sentido, ha destacado que entre los 7,5 y los 7,2 euros sería suficiente soporte para contener las posibles caídas. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha respetado hasta ahora la directriz alcista que viene desde 2012 y ha rebotado.

En este sentido, ha considerado que Telefónica es un valor a tener en cartera en 2018. En caída, ha opinado por comprar “considerando valor para medio/largo plazo”. A su juicio, “está a niveles atractivos para tenerla en cartera y de incrementar posiciones”. En este sentido, ha apuntado que toda compra por debajo de los 8 euros “es atractiva”, siempre y cuando “no pierda los soportes”. Asimismo, ha recordado que el IBEX 35 necesita a Telefónica para subir.

Iberdrola: “Este mes ha recuperado niveles”

Respecto a la eléctrica, Iberdrola, ha apuntado que desde máximos de junio de 2017, como otros valores, ha empezado “su peregrinar hacia el sur y no ha podido remontar”. En este sentido, ha indicado que “mantiene abiertos dos gap desde febrero de 2017. “Este mes ha recuperado niveles”, con mínimos y máximos crecientes con respecto al mes anterior, ha indicado. En este sentido, ha apuntado que la referencia de primer soporte se sitúa en los 5,7 euros, mientras que el más potente pasa por el 5,5. “Mientras no supere el nivel de 6,20 no hay certeza de que la fase de descanso haya terminado”, ha continuado.

Inditex: Tiene aún un recorrido errático antes de volver a la senda alcista continuada

En cuanto a Inditex, el gráfico mensual muestra que el “movimiento alcista continuado se quebró a finales de 2016”. A partir de entonces, “rompió por primera vez en cierre mensual la directriz alcista que parte del suelo entre finales de 2008 y comienzo de 2009”. En ese momento muchas casas de análisis recomendaron compra. En este punto, ha destacado que siempre que la recomiendan cae. “Aun así después de algún titubeo, la cotización ha continuado subiendo y marcando máximos históricos llegando a cerrar mayo 2017 en su cotización mas alta desde su salida a Bolsa”, ha destacado. A partir de ese nivel, inició una caída que no se detiene en 2018.

Meigatrader ha recordado que Inditex ha acostumbrado al mercado a mejorar resultados en cada “evaluación de balance” y “ahora que no llega a las cotas deseadas por las casas de análisis, pese a que se mantienen excelentes cifras. “Opino que tiene aún un recorrido errático antes de volver a la senda alcista continuada”, ha opinado. En cuanto a los niveles a vigilar, pasaría por los 23 euros, aunque ha cerrado por encima de este nivel. “Hay que tener en cuenta que mantiene un GAP no cerrado -aunque tapado- desde enero de 2015 y es semanal”, ha recordado. En caso de no aguantar los 23 euros, se dirigiría a los 20, un nivel en el que podría hacer suelo y volver a rebotar. “Tendremos que esperar unos meses más de “lateralidad” hasta que se produzca el rebote si la situación se repite”, ha apuntado.

Banco Santander: la tendencia continúa siendo alcista

Banco Santander, según Meigatrader, se ha metido en un rango lateral desde mayo de 2017. Si Santander rebota, lo hará también el IBEX 35. La zona de soporte está entre 5 y 5,15 eso podría mantenerla en el lateral hasta que rompa por abajo o remonte para atacar de nuevo los 6 euros. A su juicio, la tendencia continúa siendo alcista.