Para Roberto Moro, analista de APTA Negocios, Repsol se encuentra en un gran momento, y calcula que podrá llegar hasta los 17 euros por acción.

Moro ha comenzado diciendo que “en el Ibex yo vigilaría la zona de los 10.100, pero más que el Ibex yo estaría pendiente en el Dax de los 11.900 y del Nasdaq en los 5.310, mientras esto no se pierda seguiremos en la misma atonía por la parte de arriba, que no es malo. Lo que procede es mantener lo que se tenga y ser muy selectivo con lo que se quiera incorporar”.

“0,20 es el último nivel que permite mantener a Amper en cartera”

“Amper aún no ha perdido niveles relevantes respecto a la última subida, se ha detenido en 0,20. Eso sí, es el último nivel que permite mantener este título, no me acaba de agradar el hecho de que solo ha caído en una onda”.

Además, el analista de APTA Negocios ha habalñdo del que ara él es el emjro valor del selectivo español, Repsol. “Repsol para mí es la mejor de las tres, y debido a la evolución del título y del petróleo yo soy muy optimista, y puede llegar a los 16,50-17, me parece ahora mismo el mejor del Ibex 35”.