Snapchat se dispara un 44% en su estreno bursátil pese a sus pérdidas

Las dudas sobre Snap, propietaria de Snapchat, no se han disipado en su estreno bursátil. La acción pasó de los 17 dólares a los 24,48, un 44% más pese a las millonarias pérdidas que ha presentado en los últimos años.

Las expectativas eran muy altas para Snapchat, los inversores se centran en un futuro crecimiento exponencial de la compañía y dan de lado a los números contantes y sonantes que muestran su balance. De hecho, la valoración de Snapchat se situó en un principio entre los 14 y 16 dólares, pero la tecnológica apostó por los 17 dólares, un precio que se ha quedado muy atrás en el día de su estreno.

La compañía había anunciado su intención de colocar 200 millones de acciones en el parque de la Bolsa de Nueva de Nueva York (NSYE), y sólo en la primera hora de operaciones se intercambiaron cerca de 100 millones de títulos, según fuentes del mercado.

Los fundadores de la firma, Evan Spiegel y Bobby Murphy, fueron los encargados de dar el campanazo de salida en la sesión de hoy del NSYE, con una jornada que prácticamente estuvo dedicada a la atención que acaparaba la evolución de esa oferta inicial.

Los títulos de Snap, que cotizan con el símbolo SNAP, registraron hoy un mínimo de 23,50 dólares y un máximo de 26,05, con el cierre de 24,48 dólares. El producto principal de Snap, la aplicación de intercambio de imágenes Snapchat, tiene unos 158 millones de usuarios activos diarios.

Todo ello pese a que las cifras de venta y las pérdidas son más abultadas en 2016 respecto a 2015. Asimismo, también los planes de Donald Trump sobre las tecnológicas hacía presagiar un mal año para el sector. No obstante, cotiza ya en máximos históricos.

Snapchat ha superado con creces el inicio bursátil de Facebook, cuya acción se desplomó de los 38 dólares a los 18 dólares en las semanas posteriores. A partir de ahí inició su explosión hasta registrar 136 dólares por título. La salida de Snap, sin embargo, a pesar del avance de hoy, no logra convencer totalmente, entre otras razones porque los resultados acumulados por la compañía dejan mucho que desear.

Snap cerró 2015 con unas pérdidas netas de 373 millones de dólares, y 2016 las incrementó hasta los 515 millones.De acuerdo con algunos analistas, los inversores no atienden a los números reales sino a las expectativas futuras, que podrían no cumplirse, más cuando la propia compañía ha afirmado que no puede dar una fecha concreta para volver al beneficio. Hasta ahora los ingresos son vía publicidad y por la venta de productos.

“No se puede juzgar esta inversión por el momento de su debut bursátil”, dijo a la cadena CNBC el directivo de la firma financiera Nomura Anthony DiClemente. De hecho, sorprendió que firmas como Pivotal emitieran una primera calificación de la acción con un valor de 10 dólares, incluso por debajo de los 17 dólares que se habían anunciado el día antes de salir a bolsa.

“Es una prometedora e innovadora oferta de publicidad, pero de momento todavía no se ha probado y es difícil cuantificar su escala final”, afirmó el directivo de esa firma Brian Wieser.

Los analistas han destacado también el hecho de que las acciones emitidas no se corresponden con derechos de voto en las decisiones de la empresa, que está controlada por sus fundadores y actuales dueños, algo que, no obstante, es un modelo que siguen compañías como Facebook o Google.

El debut de Snap se produjo un día después de que Wall Street cerrara con nuevos récords históricos en sus principales indicadores y de que el Dow Jones, el más importante, terminara por primera vez por encima de los 21.000 puntos.

En su día de lanzamiento, las acciones de Twitter, que salió con un precio inicial de 26 dólares, aumentaron un 73% y cerraron con un precio de 44,90 dólares. Ahora, en cambio, cada título de Twitter se cotiza a 15,79 dólares, al precio de cierre de hoy mismo.