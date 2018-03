“Superar el 9.940 en el Ibex es una invitación a entrar en el mercado”

Eduardo Bolinches, director general de Bolsacash.com, analiza la actualidad del Ibex 35 y el resto de mercados en Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

El director general de Bolsacash.com apunta que “las características del vencimiento son mucho volúmen y movimientos bruscos al alza o a la baja, en este caso fue al alza pero insuficiente. Al final el 9.800 está ahí, es una gran resistencia y a ver si podemos romperla al alza. El martes de la semana pasada tuvimos un 9.810 y puestos a pedir si pensamos que va a tener continuidad alcista porque el miércoles pasado se fue para abajo en el 9.600”.

“O rompemos el 9.800 al alza, que tenemos muchas resistencias, o nos vamos a la baja”

“O rompemos el 9.800 al alza, que tenemos muchas resistencias, o nos vamos a la baja. Hoy tranquilidad y mañana también, y el miércoles ya veremos seriamente dónde se han posicionado las opciones. Habrá que seguir mirando desde la barrera”.

Además, añade que “un 9.940 es una invitación a entrar en el mercado si lo rompemos al alza, si no lo conseguimos nada. Y además luego diría que por encima del 9.900 sería exactamente lo mismo hasta cerrar el primer hueco. Yo solo leo el gráfico, y si ese hueco no está cerrado pues no entramos”.