Tesla mantiene su buen aspecto a medio y largo plazo a pesar de las caídas

Tesla sostiene su buena tendencia, y para Roberto Moro, analista de APTA Negocios, esto solo se vería truncado si la cotización cae por debajo de los 131,60 euros.



El analista de APTA Negocios ha analizado también otros valores por los que preguntaban los oyentes de Radio Intereconomía como Ercros. “Está donde anteriormente detuvo su gran camino alcista, vamos a ver cómo se comporta cuando ataque la zona de 3,60. Si lo pregunta para tomar posiciones pues tan cerca de ese nivel no, pero si se mantiene por encima de 3 y lo tenemos en cartera no lo vendería. En este tipo de títulos hay que tener una parte ínfima de nuestra cartera”.

“SAP lo ha venido haciendo de maravilla, que de momento no hay motivos para claudicar, y empezaríamos a penar que algo cambia por debajo de 90, de momento es tiempo para mantener, situaría ahí el stop. Tesla va como un tiro, ganándole un 3% lo habrá tomado relativamente cercana, ayer tuvo una caída relativamente importante pero su aspecto a medio y largo plazo no cambia en absoluto. Yo lo supeditaría también a que no nos cierre el hueco que nos dejó en 131,60”.