“La guerra comercial no está permitiendo subir al dólar”

Ana Rivero, de Santander Asset Management, repasa la actualidad de los mercados, y la situación del dólar en la guerra arancelaria de EE.UU.

Rivero ha empezado diciendo que “tenemos datos de importancia en EE.UU., aunque lo gordo has visto el tema de la Fed, no hay que olvidar que el martes que viene tenemos confianza del consumidor y después la revisión del PIB americano hasta el 2,7%, coinciden en ese mapa de inversiones que nos ha dicho la Fed. Aunque no va a haber sorpresa, será de confirmación de que los datos van en esa línea”.



“Trump anunciará los aranceles para China, para la importación supondrá unos 60.000 millones de dólares”

“En Europa lo que queda importante es hoy el tema de ratio en España. Yo creo que hoy anunciará los aranceles Donald Trump para China, para la importación que rondará los 60.000 millones de dólares, y puede que haya otras cosas que puedan implicar a otros países”.

También dice que “en el movimiento del dólar, debería estar en niveles que se justifiquen con los de los tipos de interés y de momento no se está viendo, es donde más se está viendo. No se permite que el dólar suba por las guerras comerciales que está llevando a cabo EE.UU.”.