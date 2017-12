Litecoin: ¿Qué es y por qué está al alza?

El litecoin, como el bitcoin, es otra moneda digital que también ha experimentado un aumento dramático de su valor en los últimos meses.

Litecoin, creado por Charlie Lee, podría ser descrito como un descendiente del bitcóin que se basa en un protocolo criptográfico de código abierto que no es administrado por ninguna autoridad central. Las transacciones y emisiones de Litecoin son gestionadas por una red P2P a través de scrypt, y su esquema de prueba de trabajo, de manera muy similar a Bitcoin.

Debido a la reciente exageración de Bitcoin a principios de esta semana, Litecoin (LTC) ha reaccionado con una carrera masiva propia. La criptomoneda ahora se acerca a un aumento del precio del 100 por ciento solo 24 horas llegando a valer más de 240 dólares.

$1B LTC volume on @GDAX in the past 24 hours. That dwarfs the volume of the other two less well known coins on there. 😜 pic.twitter.com/Jikkyo6F2Q

— Charlie Lee [LTC] (@SatoshiLite) 12 de diciembre de 2017