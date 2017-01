Más exportación y mayor competitividad española con la depreciación del euro

Juan Laborda, profesor de la Universidad Carlos III, repasa la situación de las empresas españolas cuando el euro se deprecia.

El profesor de la Universidad Carlos III también ha hablado sobre el sector de la construcción, “lo realmente sostenible es el sector exterior, en cuanto a lo otro sería más precavido. La parte de la economía que lo ha hecho muy bien durante la crsis, y desde 1994 es nuestro sector exterior, una cosa es competitividad y otra productividad, hay que disitnguirlo. En automoción también nos ha ido muy bien, si queremos mantener este buen momento habría que mejorar algunas cosas”.

Vivienda de inversión y no de uso, un problema

“En la construcción hay muchos datos, quizás haya cosas que no tengan que ver con la evolución de la renta, me genera problemas que la vivienda se vea como una inversión y no como una vivienda de uso. La vivienda dicen que ha tocado suelo, pero yo tengo mis dudas”.

Sobre la paridad del euro y el dólar ha señalado que “hay muchos factores, tiene parte negativa, y es la parte del petróleo. Pero también tiene su aspecto positivo, y es que cuando el euro se deprecia son más competitivas y exportamos más, habrá que ver qué pesa más. La economía se va a desacelerar y esta situación puede no ser tan mala para la economía española”.