“El oro y el petróelo son dos buenas opciones para invertir ahora”

Para Roberto Moro, analista de APTA Negocios, activos refugio como el oro y el crudo podrían ser buenas elecciones para el escenario actual de mercado.



El analista también ha contestado a un oyente que preguntaba por dos de las grandes del Ibex, Inditex y Telefónica. “A corto plazo no, son dos de los grandes que peor aspecto presentan, no han podido con las resistencias y vuelven a la secuencia tan nefasta que traían con anterioridad. Inditex sigue con una secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes, y así desde luego no se sube. Si se vuelve a ubicar por debajo de los 25 euros el panorama sería especialmente peligroso”.

“Sacyr, está en pleno desarrollo después de un retroceso, rompió la línea y lo proyecta como mínimo a los 2 euros”

“Si tuviera que optar por algo no sería ponerme en largos. El oro y el petrlóeo sí están bien ahora. En cuanto a Sacyr, está en pleno desarrollo después de un retroceso, rompió la línea y lo proyecta como mínimo a los 2 euros, ahora está en 2,12”.

Además, sobre Sacyr, Moro también ha dicho que “si pierde los 2 se iría casi seguro a los 1,87, y el escenario se pondrá excesivamente peligroso, yo no veo ningún nivel de compra, ni siquiera la aproximación a esos niveles podrían no ser buenos para entrar”.