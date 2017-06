“Invertir en oro es preservar tu patrimonio”

Interecconomia.com visita Degussa, una empresa alemana que desde 1843 se dedica al oro de inversión y a todo lo relacionado con metales preciosos, y habla con su director en España, Jens Weidenbach.

PUBLICIDAD

Seguridad y lujo. Es lo que se siente al entrar en la sede de Degussa en Madrid, ubicada en la calle Velázquez número 2. Degussa se dedica desde 1843 a todo lo relacionado con metales preciosos. Además asesora a los clientes “ya que no dependemos de las compras que les realizamos, si no de la publicidad que nos hacen por el buen servicio que prestamos”, afirma Jens Weidenbach, director de Degussa en España.

En Madrid, se encuentra la sede más grande de Degussa, curiosamente en un país con poca cultura de inversión en oro muy lejos de Estados Unidos, Alemania o Suiza. “En España la tradición de invertir en oro se ha interrumpido por varias razones, una de ellas el impuesto del 33% sobre los productos del lujo, que ha afectado mucho. La gente no estimó interesante invertir en un producto en el que el primer 33% de una posible subida no se podía disfrutar. Esto cambió en 1996, cuando la Comision Europea decidió eliminar el IVA del oro de inversión, a los lingotes y monedas oficiales”, explica Jens.

Atravesando la entrada hay una sala oval donde Degussa vende los metales preciosos a través de tres ventanillas y expone en un gran mostrador monedas de inversión. Llegamos al despacho del máximo responsable de la compañía en España.

¿Por qué invertir en oro?

El oro de inversión se puede adquirir en forma de lingote o moneda. Sin embargo, la inversión en lingotes es más económica, ya que hacer una moneda es más caro que elaborar un lingote. “la diferencia oscila entre un 2% y un 4%, no es mucho, pero es rentabilidad que resta en el caso de las monedas”, aclara Weidenbach.

PUBLICIDAD

Desde Degussa aconsejan a los pequeños ahorradores e inversores asignar a la inversión en oro entre un 10 y un 20 por ciento de su capacidad financiera. “El oro, desde hace 5.000 años es un medio para preservar el patrimonio. El oro no se deteriora, no sufre cambios de divisa, el oro es una inversión segura en términos físicos, ya que no se destruye, como mucho se deforma y se vuelve a fundir. Esto con el dinero y con los fondos no ocurre”, explica.

¿Cuándo comprar?

A pesar de que el oro de inversión no se comporta como otros productos financieros, por lo que cualquier momento es bueno para comprarlo, desde Degussa aconsejan invertir en épocas de bonanza, como protección pero también en momentos difíciles ya que asegura liquidez y cubre posibles riesgos.

Jens aclara además que “el oro físico es una inversión de no especular a corto plazo porque invertir en oro significa asegurar un patrimonio, preservar los riesgos y tener liquidez en cualquier momento, sobre todo en tiempo de crisis. Cualquier inversor que lo tenga en cuenta no puede invertir sin pasar por el oro físico. Otro punto muy importante es la diversificación, que según los libros es invertir en inmuebles, renta fija o renta variable. Es invertir a corto plazo pero esto no es diversificación porque sigo teniendo fondos. Si se cae el sistema, no puedo acudir a nadie para invertir o desinvertir. Hay que preservar parte de la inversión de estos problemas y riesgos sistémicos”, añade.

La trasparencia, máxima de Degussa

Algunas de las claves de Degussa son la transparencia, la confianza y la buena experiencia del cliente. En el taller de orfebres, se calcula la calidad del oro que llevan las personas dispuestas a vender. “Sólo estamos interesados en los metales, y es lo que compramos al precio en el que cotice en ese momento. Si hay valor sentimental o el cliente considera por la antigüedad de la pieza que vale más de lo que ofrecemos, aconsejamos que vayan a una casa de subastas”, advierte Jens.

En el taller no utilizan líquidos abrasivos que acaban deteriorando el metal, sino rayos X y conductividad eléctrica. El cliente además ve en todo momento el proceso que acaba determinando la pureza del metal que lleva a vender.

La compañía ofrece asimismo a sus clientes la posibilidad de guardar el oro adquirido: Degussa dispone de salas de seguridad en las que guardar los metales preciosos, además de otros objetos de valor. El contenido de lo que se guarde, explican, “está cubierto con un seguro de hasta 30.000 euros ampliables si las necesidades lo requieren”.