Spain Option: el sistema de trading más completo

Plataformas como Spain Option se han convertido en poco tiempo en instrumentos de inversión mediante los que se puede ganar dinero de forma rápida y sencilla.

Constantemente vemos noticias en diferentes medios de comunicación sobre diversas oportunidades de inversión que claramente nos invitan a pensar que un evento va a provocar una subida o bajada en el precio de algún bien, moneda o compañía y que el cambio será inminente. Esto se ha constituido como una clara oportunidad de ganar dinero.

Pero, simplemente con el hecho de pensar que tenemos que hablar con el banco para que nos abra una cuenta de inversión o trading, la incertidumbre de saber cuantas comisiones vamos a pagar y tener que lidiar con la serie de trámites burocráticos hasta que, por fin, consigamos hacer la operación suele suponer que, para el momento que vayamos a meter el dinero, la oportunidad ya está más que perdida.

Además, otro de los grandes problemas al que nos enfrentamos cuando nos decantamos a ejecutar cualquier tipo de trading online es que la operativa solo puede realizarse en euros con nuestro banco, cuando muchas veces, por diversos motivos, sería mejor poder manejar múltiples divisas simultáneamente: sea que una divisa está demasiado barata que decidimos orientarnos a inversiones internacionales o simplemente disponemos de otro tipo de moneda como, por ejemplo, cualquiera de las afamadas criptomonedas que hoy en día están en boca de todo el mundo (como los Bitcoins, Ethereum, etc.).

Pero todos estos problemas se solucionan rápidamente gracias a los desarrollos de trading más actuales, como es el caso que ofrece el bróker Spain Option. Ahora es posible llevar la operativa a otro nivel y no tener ninguna excusa para no dar el paso de manera inmediata, y operar en cualquiera de los mercados en cualquier divisa rápidamente y sin impedimentos.

¿Qué ventajas tiene invertir a través de un bróker?

Tanto en el caso de que nunca hayamos profundizado en los sistemas de inversión como para aquellos que hasta la fecha solo han tenido la oportunidad de trabajar limitadamente con su banco, mover ficha y empezar a utilizar un bróker como Spain Option es un movimiento que apenas supone esfuerzo en el aprendizaje y las ventajas son palpables desde el primer minuto.

Operaciones más rápidas, más sencillas y más baratas.

Por alguna razón desconocida, cuando trabajamos con un banco, nosotros ejecutamos una operación, pero en muchos casos vemos cómo la operación no se ejecuta hasta pasadas varias horas, como si fuera una transferencia. Esto es principalmente por el hecho de que el servicio que ofrecen los bancos a los clientes particulares no establece conexiones directas a la bolsa y se prefiere agrupar operaciones antes de enviarlas de manera individual. Encima, existe un canon que ha de pagarse constantemente por cada inversión dado que la mayoría de los bancos no exhibe esa especialización que por el contrario los brókers sí tienen. Cuando trabajamos con un bróker, la operativa cambia radicalmente por varios motivos:

Dependiendo del tamaño del bróker. Algunos no llegan a ejecutar ni siquiera las operaciones en la bolsa, sino que ejecutan las operaciones entre sus propios clientes. Por lo tanto no existe ningún tipo de comisión ni de gasto y el importe total de la operación es el precio al que decidimos comprar o vender en el momento de pulsar el botón.

Precisamente por este mismo motivo, las operaciones en los brókers son totalmente instantáneas. Ellos asumen la responsabilidad de operación en el momento que tú pulsas el botón de compra o venta y, al contrario de los bancos, no tienen que esperar a agrupar nada. Todo funciona en tiempo real.

Operaciones con algo más de sofisticación

Cuando trabajamos con un banco, hablar de derivados financieros es como leer un cuento de fantasía. Vamos a poner un ejemplo: ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos damos cuenta, por ejemplo, de que una empresa está en una situación nefasta y sus acciones se van a desplomar de un momento a otro?

¿Por qué los bancos solo nos ofrecen la oportunidad de comprar cuando, en un caso como este, lo ideal sería poder vender?

Para los bróker, este tipo de operaciones es el “pan de cada día”. Precisamente ellos ofrecen estos productos financieros que permiten hacer este tipo de acciones de manera rápida y sencilla.

Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos realizar lo que se denomina “ir en corto”, es decir, vender algo que no tienes (gracias a un producto financiero) al precio actual y luego recomprarlo al precio futuro. Al vender algo al precio actual, ingresamos en nuestra cuenta inmediatamente el importe total al precio de ese producto, pero tenemos una deuda en acciones con el bróker que tenemos que saldar en un futuro. Para cuando el negocio se desplome y la gente quiera vender sus acciones a menos de la mitad de lo que nosotros las compramos, podremos volver a recomprarlas y devolverle al bróker las acciones que vendimos en su momento, quedándonos con la diferencia y su correspondiente beneficio.

Esto se puede hacer gracias a las llamadas Opciones y, como comentamos anteriormente, existen brókers como Spain Option, en los que este tipo de operaciones es lo más común.

Los brókers están ahí para ayudarnos a conseguir resultados de éxito con nuestras operaciones de trading en opciones binarias. En Spain Option, tenemos formación con los mejores profesionales, cuenta demo gratuita para empezar, más de 200 activos con los que operar y depósitos en diferentes divisas, incluso Bitcoins.