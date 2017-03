José Bou, Presidente de Empresarios de Cataluña, repasa en Capital todos los problemas económicos y políticos que está provocando el independentismo.

Bou asegura que “hace tiempo que el Gobierno de Cataluña está por otra cuestión, no sé si se han propuesto cargarse las instituciones catalanas, está desobedeciendo leyes catalanes. Los servicios jurídicos del Parlamento desaconsejaron que incluyeran una partida en el presupuesto para un referéndum ilegal, pero no hacen caso”.

“JxSi tiene un concepto de la economía que está en las antípodas de las CUP, y aún así lo han aprobado, todo a favor del referéndum y la democracia catalana. Es muy difícil de entender cómo la CUP accede a todo esto, pero es que si no no hay acuerdo y otra vez elecciones. Los datos económicos que nos han llegado de Cataluña en 2016 son dramáticos, no es que no hayamos crecido, es que hemos caído. Esto afecta a los inversores extranjeros y a la economía”.

Además apunta que “la partida del referéndum ilegal será recurrida. Ahora van de mártires, van a convocar el referéndum pero se va a impedir”.

El Corredor del Mediterráneo y Rajoy

“Yo estoy seguro de que veremos pronto el Corredor del Mediterráneo. Esto es importante y aquí no se han hecho bien las cosas, habría que haberlo acelerado. Esto es algo que tiene un gran futuro. Rajoy cuando venga a Cataluña tiene que hablar con todos, porque por ejemplo nosotros nos sentimos desamparados, y que diga que ya no se puede ir más lejos”.