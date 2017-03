“La complejidad del conflicto de la estiba está en que hay muchas partes implicadas, pero se solucionará”

Marcos Peña, Presidente del Consejo económico y social y mediador entre la patronal y los sindicatos de la estiba, repasa en Capital todo lo relacionado con el enfrentamiento de los estibadores.

PUBLICIDAD

Peña apunta que “tuvimos una reunión el día 8 en la que las partes explicaron sus posturas y convocamos una mesa técnica para el martes. Para repasar datos sobre el empleo y que se podría hacer con el excedente, las jubilaciones anticipadas….es decir, cómo manejarlo para hacer el menor daño posible”.

“Este conflicto tiene una complejidad mayor, porque está también la Administración, la UE…y eso conduce a la aparición de los partidos políticos, hay muchos sujetos en la mesa y conciliarlos es muy difícil. Hablamos de una actividad económica que es bastante importante para nuestro país. Sabemos que se resolverá pero que sea cuanto antes”.

“Durante 30 años el sector de la estiba ha funcionado bien”

“Las ayudas públicas no son sencillas, el compromiso de la Administración está presente. Pero tampoco tenemos que dramatizar mucho, este sector lleva así desde el 86, y durante estos años las cosas no han ido mal. Y ahora hay que liberalizar el sector, y es razonable. No creo que seamos incapaces de conseguirlo a pesar de la dificultad”.

PUBLICIDAD

Además, apunta que “el primer compromiso que tengo es mantener el empleo, el miedo es que se devalúe o se deprecien las condiciones de trabajo. Y como empresa, el miedo es que aquí se abre las puertas a nuevas empresas que ponen nuevas y mejores condiciones de trabajo y a mí me echan. De todos modos el sector merece una cierta ayuda”.

Celeridad en la toma de decisiones

“Es verdad que la desconvocatoria se produjo el día 8, porque la huelga tiene consecuencias negativas. Esto exige cierta urgencia en la toma de decisiones. Pero hemos tenido problemas peores y seguro que se solucionará”.