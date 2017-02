“Las empresas de la estiba no pueden contratar a quienes quieran”

Enrique López Veiga, pesidente de la autoridad portuaria de Vigo, habla de los problemas que ha habido últimamente en España por la estiba.

PUBLICIDAD

López Veiga afirma que “de momento estamos preocupados por lo que puede venir. En Vigo está dentro de la normalidad. Nadie discute el derecho de huelga pero ejercerlo en términos legales, y habrá que respetar y que no hay actos vandálicos. Espero que la sensatez prevalezca, el Gobierno tiene toda la razón del mundo. Hay que acatar lo que se dice desde los tribunales europeos”.

“Los sindicatos tienen toda la documentación de la UE, no pueden decir que no saben lo que hay, y el Gobierno prácticamente no tiene margen y el sistema tiene que desaparecer e introducir competencias y eso es lo que hay”.

SAGEP

“La desaparición de los Sageps, no todos los puertos están igual, algunos no tienen estiba pero Vigo sí, hay unos problemas mucho mayores en otros como Barcelona, Valencia o Algeciras, cualquiera puede constituir una empresa de trabajo temporal”.

PUBLICIDAD

Además, añade que “las empresas de la estiba no pueden contratar a quienes ellos quieran, y claro han ido acumulando unos niveles salariales con los Sageps que no tienen una justificación objetiva. Lo que se extingue es el sistema, no los trabajadores.”

Apoyo al Gobierno

“El valor de lo que circula por el puerto de Vigo estimamos que está entre los 11 y los 12.000 millones de euros, y no es uno de los principales, aunque sí es indispensable para empresas como Citroen. Nosotros tenemos que cerrar filas y apoyo totalmente al Ministro de Fomento, España no tiene otra solución pero además es por el bien de España”.