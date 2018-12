2019: ¿ buen momento para vender el piso?

El mercado inmobiliario ha mantenido en 2018 un ritmo ascendente y así va a continuar en 2019, sobre todo en Barcelona y Madrid. Según los analistas del sector, la tendencia al alza en precios y actividad, detectada hace ahora tres años, no se va a detener. La recuperación económica parece afianzarse y la demanda continúa, así que las previsiones apuntan a la continuidad. Que nadie espere una bajada de precios en Madrid y Barcelona porque, de momento, no se va a producir.

Pero esta tendencia en las grandes capitales no va a durar siempre, afirman los expertos. Los sueldos no suben al mismo ritmo que los precios y llegará un momento en el que los ciudadanos no van a poder asumir cuotas más elevadas en alquiler o hipoteca. Por eso es momento de ir pensando en vender o de comprar para invertir.

Es lo que están haciendo muchos propietarios de edificios que no sabían si vender o rehabilitar. La mayoría se han puesto en manos de empresas especializadas que conocen las tendencias del mercado y que saben asesorar sobre las operaciones más rentables.

¿Vender un edificio o rehabilitar?

Una de las empresas con mayor solvencia en el sector inmobiliario es Second House Barcelona, especialista en el mercado de la capital catalana y alrededores. Second House compra edificios completos o bien grupos de pisos para después rehabilitarlos y devolverlos al mercado en perfectas condiciones. Su producto de preferencia son los edificios de menos de 3 millones de euros con o sin inquilinos.

En la web de Second House Barcelona se puede conocer el historial y los servicios que ofrece la inmobiliaria. El grupo tiene más de 25 años de experiencia, empezó en el sector de las viviendas de alto standing y ahora está centrado en comprar edificios en Barcelona con interés arquitectónico. Entre sus operaciones de rehabilitación se encuentran edificaciones regias, que han recuperado su aspecto original pero con elementos novedosos adaptados a las nuevas exigencias energéticas.

Second House te compra tu edificio y se ocupa de todas las cuestiones que rodean a un proceso de rehabilitación integral o parcial, incluyendo el aspecto jurídico y comercial. Además, también se dedica a gestionar los alquileres posteriores de los edificios o pisos rehabilitados. De esta manera, el propietario se ahorra un sinfín de preocupaciones y obtiene un beneficio inmediato.

Sector inmobiliario: un mercado a dos velocidades

El mercado inmobiliario en España se ha movido siempre a velocidades muy distintas en función de la zona. Mientras en Barcelona, Madrid y en áreas turísticas de Baleares y Canarias los precios siguen creciendo, en otros puntos de la geografía apenas se mueven e incluso bajan. En ciudades como Bilbao o Valencia los precios tienden a la contención y hay puntos del centro y norte peninsular donde se están registrando bajadas. Durante el 2018, el incremento de precios en las zonas más caras de España ha rondado el 15 %.

Para 2019, se prevé una cifra global de ventas en la península que podría llegar a las 580.000 unidades. El 80% de la actividad se va a centrar en el mercado de segunda mano.