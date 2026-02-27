A&G ficha a Patricia Montes para reforzar su banca privada en Madrid

A&G continúa fortaleciendo su equipo en Madrid con la incorporación de Patricia Montes como nueva banquera privada, en línea con su plan de crecimiento y su apuesta por profesionales con experiencia en gestión patrimonial.

Montes cuenta con más de doce años de trayectoria en el sector, desarrollada íntegramente en atl Capital Gestión de Patrimonios. Durante ese periodo asumió responsabilidades crecientes hasta alcanzar el puesto de directora de área, combinando la atención directa a clientes con funciones de coordinación y liderazgo de equipos.

Se licenció por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y posee la certificación European Financial Advisor (EFA) otorgada por EFPA Spain.

Su llegada se suma al fichaje de Carlos Núñez Alfaro a comienzos de febrero y a la incorporación de otros cinco profesionales en el último trimestre de 2025 en las oficinas de Pamplona y Madrid, reforzando así la estructura comercial de la firma.

Juan Espel, director general comercial de A&G, señaló que esta incorporación consolida el modelo de la entidad, centrado en el talento, la proximidad con el cliente y la construcción de relaciones a largo plazo para ofrecer un asesoramiento diferencial y de alta calidad.