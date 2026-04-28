Alberto González (El Del Medio) gana la primera semifinal del Campeonato Mundial de Callos

El cocinero Alberto González, del restaurante El Del Medio (Madrid), es el ganador de la primera semifinal de la IX edición del Campeonato Mundial de Callos, cuya final tendrá lugar en Zamora con motivo del Congreso Internacional de Panes y Harinas PanFest, el próximo 14 de junio. El certamen, organizado por el cocinero

asturiano Pedro Martino, se celebró en el restaurante La Guisandera de Piñera, en Madrid.

González, conquistó al jurado con una magistral interpretación de los callos, una receta de raíz tradicional inspirada en los sabores de los abuelos, elevada gracias a la excelencia del producto, una cuidada limpieza y un sofrito de chorizo de León y compango asturiano. El resultado, tras largas horas de cocción y una gran

dosis de paciencia, fue un plato de sabor profundo y ejecución impecable que destacó entre los participantes.

Cita culinaria ineludible para los amantes de los callos, este año la semifinal tuvo 8 candidatos de Madr id, cuyo trabajo fue valorado por un jurado profesional compuesto por cocineros, periodistas y personalidades del mundo de la gastronomía. En segundo lugar quedó Casa Mortero, que también tiene asegurada una plaza en la final de Zamora. El jurado valoró el extraordinario nivel que este año ha tenido esta semifinal y por eso otorgó también una mención especial a Taberna La Elisa.

El jurado estuvo integrado por personalidades del mundo de la gastronomía: Pepa Muñoz, Benjamín Lana, Rogelio Enríquez, Javier Brichetto y Trifón Jorge.

El restaurante La Guisandera de Piñera volvió a ser el lugar escogido para celebrar esta semifinal, un clásico en la capital que vela por mantener vivas las recetas tradicionales que deben perdurar.

Los semifinalistas han sido: