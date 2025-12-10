Alquiber multiplica su acción social para iluminar la Navidad de los más desfavorecidos

La activa política de responsabilidad corporativa de Alquiber se multiplica en estas fechas a través de donaciones y cesiones de vehículos y con la participación activa y voluntaria de sus empleados en diversas iniciativas enfocadas en mejorar la situación de los colectivos más desfavorecidos, como su celebrada campaña ‘Una luz, una ilusión’ junto a EMERCAM y la campaña ‘Cartas de Reyes Magos’ en asociación con Avanza ONG

Durante todo el año, la empresa líder en el negocio del renting flexible y sus empleados forman equipo para responder activa y voluntariamente a diversas iniciativas y acuerdos con fines solidarios. Sin embargo, atendiendo a la entusiasta política de responsabilidad corporativa que desarrolla desde su fundación, cuando llega diciembre Alquiber multiplica su compromiso solidario a través de diversas iniciativas enfocadas en mejorar la situación de los colectivos más desfavorecidos y en poner a su disposición una Navidad feliz. La participación activa y voluntaria de sus empleados también adquiere más relevancia en estas fechas, atrayendo la atención de las más reputadas asociaciones y ONGs, que confían en Alquiber y sus trabajadores para poner en marcha estas iniciativas solidarias navideñas.

Emergencias EMERCAM

En colaboración con EMERCAM, Alquiber da apoyo durante estas fechas a multitud de organizaciones y particulares, con iniciativas como sus donaciones económicas para la compra alimentos que EMERCAM repartirá entre personas sin hogar del centro de la capital en Nochebuena y en Nochevieja (en total, unos 600 menús). Además, para dar apoyo a comedores sociales y bancos de alimentos, Alquiber donará enseres que abastecerán las despensas de los más desfavorecidos en estas fechas tan señaladas. Alquiber también participará en el reparto cediendo vehículos eco capaces de circular por la zona de bajas emisiones de Madrid.

Además, tras el éxito de las pasadas ediciones, EMERCAM y Alquiber, en asociación con diversas residencias de la Comunidad de Madrid, pondrán de nuevo en marcha este mes de diciembre la campaña ‘Una luz, una ilusión’, que consiste en montar a los ancianos en furgones PMR (customizados para transportar personas con movilidad reducida) y darles un agradable paseo por el centro de la capital para que puedan disfrutar del espectáculo que proporcionan las luces navideñas. En esta edición, activa entre el 2 y el 23 de diciembre, serán más de 200 ancianos, procedentes de casi una veintena de residencias de la comunidad de Madrid.

Avanza ONG

Para los voluntarios de Alquiber, la campaña ‘Navidad para todos’ de Avanza ONG es ya un clásico de estas fechas. Con la intención de dar cobertura a más de 4.000 personas sin recursos, el equipo de Alquiber realiza actividades de voluntariado en la preparación de cestas y bolsas con alimentos y ropa de abrigo para repartir entre distintas entidades. Además, la ONG cuenta con el apoyo de vehículos de Alquiber durante todo el periodo festivo para realizar estos repartos tan necesarios.

Además, también pone en marcha en estas fechas la campaña ‘Cartas de Reyes Magos’: Avanza envía a Alquiber cartas que han escrito de su puño y letra niños internos en distintas entidades para que los empleados que quieran participar convirtiendo en realidad los deseos de los pequeños puedan sumarse a título personal a la aportación de la empresa. El próximo 2 de enero Alquiber trasladará estos regalos a los pequeños del centro Ave María de Salamanca.