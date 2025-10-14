Alta Alella estrena nueva identidad:Art Laietà

•La familia Pujol-Busquets inicia una nueva etapa e imagen bajo el nombre Art Laietà, un homenaje al territorio y a la tradición vitivinícola de los layetanos.

•La bodega celebra una vendimia 2025 excepcional, de récord, tanto en calidad como en cantidad, además de sumar 20 vendimias sin sulfitos, una apuesta pionera reconocida con el Premio a la Mejor Iniciativa Joven en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles 2025.

•El proyecto consolida su apuesta con más de 80 hectáreas de viñedo propio previstas para 2028, reafirmando su compromiso por la agricultura ecológica.

Tras más de tres décadas de trayectoria familiar, la bodega de Alella impulsada por la familia Pujol-Busquets Guillén inicia una nueva etapa bajo el nombre Art Laietà. El proyecto nace con la voluntad de poner en valor el arte de hacer vino como oficio y el vínculo profundo con el territorio, recogiendo la esencia de los vinos y cavas elaborados desde 1991. “El vino es cultura, paisaje y emoción. Art Laietà es un homenaje al territorio que nos ha visto crecer y a las generaciones que nos precedieron: los layetanos ya cultivaban viñas en estas

tierras hace más de 2.000 años”, explica Mireia Pujol-Busquets, segunda generación y directora adjunta de la bodega. “Es también una forma de expresar nuestra manera de entender el vino: con responsabilidad y compromiso con la tierra.”

Artesanía y origen como ejes identitarios

El cambio de nombre representa una evolución natural en la historia de la bodega. “No es un punto y aparte, sino la continuidad de una forma de hacer basada en la personalidad, la sostenibilidad y la autenticidad”, destaca Josep Maria Pujol-Busquets, su fundador. La nueva marca agrupa bajo un mismo paraguas todos los vinos y espumosos elaborados en la finca: desde los vinos amparados por la DO Alella y la DO Cava hasta los vinos naturales del Celler de les Aus, un proyecto pionero en la elaboración de vinos sin sulfitos y de mínima intervención.

Nueva identidad visual

El nuevo logotipo de Art Laietà marca el paso natural del proyecto familiar hacia una identidad más auténtica, artesanal y arraigada al origen. Bajo los conceptos “Artesanía y origen”, la bodega pone en valor la creatividad, el oficio y el territorio que dan sentido a cada vino. Las nuevas etiquetas, inspiradas en distintos lenguajes artísticos (acuarela, grabados o ilustración), expresan una mirada personal sobre los viñedos, el mar y el sauló. Una nueva etapa que entiende el vino como una forma de expresión cultural.

2025, una vendimia de récord en calidad y cantidad

Tras los últimos años marcados por la sequía, la vendimia 2025 ha llegado como una recompensa. Una primavera generosa en lluvias y un verano seco y saludable han permitido un desarrollo óptimo de la vid y de la uva, con una maduración homogénea y aromas concentrados. Los resultados apuntan a una añada excepcional, tanto por volumen como por expresión y equilibrio en los vinos.

20 vendimias de revolución sin sulfitos

En 2006, la bodega elaboró Bruant, el primer cava sin sulfitos de la DO Cava. Desde entonces, esta filosofía se ha convertido en uno de los pilares de la casa. Este 2025, la familia celebra 20 años de vendimias sin sulfitos, un hito reconocido con el Premio a la Mejor Iniciativa Joven en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, otorgado por un jurado formado por BBVA y El Celler de Can Roca. “Hacer vinos sin sulfitos fue una apuesta arriesgada, pero creemos que el futuro del vino pasa por la transparencia y la mínima intervención”, recuerda Mireia. “Hoy, estos vinos son el mejor reflejo de nuestra manera de trabajar y de nuestro territorio.”

Un compromiso real con el territorio

Ubicada en el corazón del Parque Natural de la Serralada de Marina, a pocos kilómetros de Barcelona y con vistas al Mediterráneo, Art Laietà consolida su modelo de viticultura ecológica y sostenible. En 2023, la bodega anunció una inversión de 2,5 millones de euros destinada principalmente a la adquisición de nuevas hectáreas de cultivo en Alella y Tiana.

Actualmente cuenta con 68 hectáreas de viñedo propio y prevé alcanzar más de 80 hectáreas en 2028, con una inversión continua en la recuperación de viñas históricas y variedades tradicionales como la Pansa Blanca (Xarel·lo) y la Mataró (Monastrell).

Las nuevas plantaciones permitirán aumentar las reservas de largas crianzas de la bodega, reforzando la calidad y el futuro de sus vinos y cavas. “Cada nueva viña que plantamos es una forma de garantizar el futuro de la viticultura”, subraya Josep Maria.

Mireia concluye: “Los viticultores cultivamos la tierra, la cuidamos y la ordenamos: tenemos una responsabilidad social y ambiental. Nuestras viñas actúan como cortafuegos naturales, protegiendo el entorno y preservando la biodiversidad que da vida e identidad a nuestro paisaje”.

ART LAIETÀ d’Alta Alella, artesania i origen

Resguardada por el Parque Natural Serralada de Marina, junto al Mediterráneo y a escasos kilómetros de Barcelona, se encuentra Art Laietà, el proyecto familiar iniciado en 1991 por Josep Maria Pujol-Busquets junto a su esposa Cristina Guillén, y que ahora continúa con su hija Mireia. La familia siempre ha trabajado bajo los principios de la agricultura ecológica, recuperando viñedos antiguos de más de 65 años y preservando variedades tradicionales como la Pansa Blanca (Xarel·lo) y la Mataró (Monastrell). Los viñedos, plantados en laderas y terrazas, se sitúan en Alella, Teià y Tiana, cuna del cava de calidad desde principios del siglo XX. Actualmente, la bodega gestiona 68 hectáreas de viñedo propio y prevé alcanzar más de 80 hectáreas en producción en 2028, con un modelo basado en el control de todo el proceso, el respeto por el territorio y el compromiso con la sostenibilidad.

En 2017, Vallcirera fue reconocida como Paraje Calificado por el Consejo Regulador de la DO Cava, una distinción que recompensa años de trabajo elaborando cavas de alta calidad, con personalidad propia y profundamente ligados al territorio. Además, se trata del único Paraje Calificado ecológico desde sus orígenes y situado en un parque natural, un reconocimiento a la zona vitivinícola de Alella por sus características edáficas, climáticas, orográficas e históricas excepcionales y singulares. El año 2022 también fue clave para la bodega, ya que la DO Cava le otorgó el sello de Elaborador Integral —garantía de trazabilidad y origen—, certificando el carácter diferencial del territorio Serra de Mar. Con esta nueva zonificación y la inclusión de la bodega en Grandes Pagos de España en 2024, se pone en valor el legado y la singularidad del entorno de Art Laietà.

Paralelamente, como primer elaborador de cava sin sulfitos del Consejo Regulador (desde la vendimia de 2006), la familia sigue firme en su objetivo de ofrecer los mejores vinos naturales

bajo la línea del Celler de les Aus. Actualmente, es Mireia Pujol-Busquets, segunda generación y directora adjunta, quien lidera la apuesta de la bodega por la sostenibilidad. En 2025, con la celebración de 20 vendimias sin sulfitos, esta trayectoria fue reconocida con el Premio a la Mejor Iniciativa Joven en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, otorgado por un jurado formado por BBVA y El Celler de Can Roca.

“Artesanía y origen” definen la esencia de Art Laietà: una bodega familiar dinámica, que avanza con entusiasmo y ambición de mejora, donde la visión de Josep Maria y el impulso de Mireia se unen para crear vinos y cavas que expresan con autenticidad la identidad del territorio.