Amundi lanza un ETF activo de crédito corporativo europeo con enfoque sostenible

Amundi ha puesto en marcha el Amundi EUR Corporate Bond Active UCITS ETF, un fondo cotizado de gestión activa centrado en bonos corporativos denominados en euros con grado de inversión. El vehículo, que cotiza en Xetra, está dirigido tanto a inversores institucionales como a particulares en Europa.

El objetivo del producto es generar alfa dentro del universo de crédito investment grade europeo, apoyándose en una estrategia con historial desde 1999, coincidiendo con el nacimiento del euro. La gestión está liderada por Hervé Boiral, responsable de Euro Credit & Investment Solutions.

En cuanto a la construcción de la cartera, el ETF contará con alrededor de 100 emisores, destinando al menos un 80% de sus activos a deuda corporativa de países de la OCDE y un mínimo del 70% a bonos con calificación investment grade en euros. Además, el fondo está clasificado como Artículo 8 bajo el reglamento SFDR, integrando criterios de sostenibilidad en su proceso de inversión.

El lanzamiento se apoya en la fuerte posición de Amundi en renta fija, donde gestiona más de 830.000 millones de euros, así como en su plataforma de ETF, que supera los 350 productos y los 340.000 millones en activos. Con esta iniciativa, la gestora refuerza la tendencia hacia la combinación de gestión activa y vehículos cotizados, una fórmula cada vez más utilizada para mejorar la accesibilidad y la eficiencia en costes en el segmento de renta fija.