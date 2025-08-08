Anchoas Codesa hará un Récord con la lata de anchoas 100% del Cantábrico más grande del mundo en Laredo

Laredo, Cantabria – El próximo viernes 29 de agosto, Laredo vivirá un momento histórico: Conservas Codesa elaborará la lata de anchoas 100% del Cantábrico más grande del mundo, un homenaje al producto estrella de la villa marinera y al arte de las fileteras cántabras, coincidiendo con la mañana del día grande de Laredo, la Batalla de Flores, Fiesta centenaria de Interés Turístico Nacional.

El evento se celebrará en la Plaza de la Constitución (antiguo Ayuntamiento) con acceso libre para vecinos, visitantes y medios.

A las 10:30h comenzará el fileteado de anchoas en directo con un equipo de 15 personas dirigidas por el Maestro Conservero Julián Fernández “Tinín”, donde el público podrá contemplar la destreza de las manos expertas que convierten la anchoa en el manjar que ha dado fama internacional a Laredo.

La lata gigante simulara una “Pandereta” de Codesa – Serie Limitada, diseñada especialmente para este Récord y certificada por notario, será el centro de todas las miradas, ya que se irá llenando de las anchoas fileteadas a lo largo de la mañana llegando a un peso final aproximado de 30kg e intentando superar los 3.000 filetes de anchoas. A partir de las 12:30h se abrirá una degustación solidaria de anchoas para el público asistente, que podrá adquirir una ración por un precio simbólico de 2€ de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La recaudación conseguida con la aportación de los visitantes que se acerquen a degustar será destinada íntegramente a esta Asociación.

“Queremos poner aún más en valor el trabajo artesanal de nuestras conserveras y contribuir a que Cantabria y Laredo sigan siendo un referente internacional en torno a la anchoa”, destacan desde la organización.

Programa del evento:

🕒 10:30h – 12:30h: Fileteado de anchoas en directo

🕒 13h – 14:30h: Degustación solidaria de anchoas

Actividades paralelas:

✅ Animación por parte de nuestro Speaker, Rafa Sánchez ✅ Presencia de autoridades y medios locales, regionales y nacionales ✅ Notario, Roberto Follía Martínez

