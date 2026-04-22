Andbank España suma tres fichajes de Julius Baer en su oficina de Barcelona

Andbank España continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en banca privada con la incorporación de tres agentes financieros en Barcelona procedentes de Julius Baer: José Ángel Oliver Puértolas, Josep Rocadembosch y Roberto Murgui. Al equipo se suma también Laia Farré como apoyo en el área operativa.

Estas incorporaciones responden al objetivo del banco de reforzar su posicionamiento en el asesoramiento a clientes de alto y muy alto patrimonio, apoyándose en perfiles con una amplia trayectoria en entidades internacionales. En conjunto, los nuevos profesionales acumulan décadas de experiencia en gestión patrimonial, diseño de soluciones de inversión a medida y desarrollo de negocio.

Entre ellos, destaca la trayectoria de José Ángel Oliver Puértolas, con más de 35 años de experiencia, así como el perfil de Josep Rocadembosch, más vinculado a la innovación financiera y a certificaciones especializadas. Por su parte, Roberto Murgui aporta conocimiento en soluciones de inversión complejas y planificación patrimonial en entornos internacionales.

Con este movimiento, Andbank refuerza su modelo de banca privada apoyado en el canal de agentes financieros, una vía que gana protagonismo dentro de su estrategia comercial. En este sentido, Luis Ignacio Crespo, responsable del canal agencial en Cataluña, destaca que estas incorporaciones consolidan la apuesta de la entidad por crecer a través de la captación de talento de primer nivel y el desarrollo de una propuesta de valor diferencial.