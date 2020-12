ANENVAC: No se puede organizar en cuatro días una vacunación de tal calibre

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), José Antonio Forcada, considera que una campaña de «tal calibre» como la vacunación frente a la covid-19 «no se puede organizar en cuatro días» y el sistema público sanitario «no está preparado» para abordarlo en condiciones.

Así lo ha asegurado en una entrevista con la Agencia EFE, en la que ha indicado que en lugar de iniciar la vacunación «un domingo y con el día de Navidad de por medio» no habría «pasado nada» si se hubiera empezado después de Reyes y «con una buena planificación».

«No se puede organizar una campaña de tal calibre en cuatro días, es imposible», afirma este enfermero jubilado de Salud Pública en Castellón, que asegura: «Al final lo vamos a hacer, porque se hará, pero no en las condiciones que se tenía que haber hecho».

SISTEMA NO PREPARADO

Según afirma, el 99 % de los profesionales de Enfermería, «conocedores de cómo están transcurriendo las cosas, no estamos preparados. Hemos acelerado todo el proceso de organización porque, en principio, se estaba almacenando para hacer la vacunación después de Reyes y nos hemos adelantado quince días».

«Vacunar no supone coger la vacuna y administrarla, tenemos que seleccionar dónde se va a ir a vacunar, qué personas la van a recibir, tener los listados y los consentimientos de las personas para vacunarlas», explica.

«Hay que prepararlo todo muy bien, formar a la gente que tiene que administrar las vacunas, porque hay enfermeras muy expertas en vacunación, pero también las hay que no lo son tanto, y en cómo hacer la anamnesis (la entrevista previa)», añade.

También debe saberse cómo hay que vacunar en un entorno covid. «No se puede hacer alegremente como se ha hecho con la gripe, todo el mundo en la sala de espera y que vayan pasando», indica, para añadir que es necesario tenerlo todo preparado para atender una posible reacción grave, aunque sean infrecuentes.

«Todo esto no se prepara en una semana, de repente, deprisa y corriendo, con el día de Navidad de por medio y encima empezando en domingo», lamenta para añadir: «Es un alucine lo que pueden llegar a hacer las administraciones sanitarias o los políticos por decir ‘yo soy el primero'».

A su juicio «no habría pasado nada si se hubiera empezado un poco más tarde, después de Reyes, con una buena planificación», e indica que hay compañeros, a los que se les deben días de vacaciones de este año, que tendrán que estar trabajando en días de fiesta y, debido a la inestabilidad laboral, «se van a ver de alguna manera obligados a hacerlo, se van a ver muy presionados».

VACUNA SEGURA

José Antonio Forcada subraya que la vacuna frente a la covid que se va a administrar es «absolutamente segura», porque ha pasado por las distintas fases de análisis clínicos sin ningún tipo de problemas.

Recuerda que en la fase 2 del ensayo de Pfizer más de 22.000 personas han recibido la vacuna, cuando en los ensayos de algunas de las vacunas que se administran a los más pequeños han tenido la mitad de participantes.

Tras recordar la necesidad de mantener medidas como el aislamiento y el uso correcto de las mascarillas para evitar las transmisión del virus, afirma que la vacuna «es la única solución que tenemos; si no, vamos a continuar como hasta ahora».

«Si no conseguimos una alta tasa de cobertura vacunal, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos ahora», ha destacado para añadir que entre las personas que ya se han infectado y los vacunados «irá disminuyendo la circulación del virus». «Hay que vencer no solo la pandemia, sino también la crisis social, económica y laboral que genera, y el único remedio es la vacuna», asevera.

Según Forcada, «aunque la vacuna no sea obligatoria, éticamente sí lo es», no solo porque confiere protección personal, sino también comunitaria, y considera que solo deberían estar exentas las personas con alergias, reacciones de hipersensibilidad graves o inmunodeficiencias para las que no estuviera indicada. «Vacunándonos los demás, les protegemos a ellos», proclama.

INMUNIDAD Y COBERTURA

Aunque se sabe que, en principio, la vacuna ofrece inmunidad durante unos meses y se espera que sea más duradera, habrá que observar qué ocurre en el tiempo.

«Normalmente todas las vacunas que tenemos frente a virus ofrecen una inmunidad larga, incluso algunas de por vida», señala Cardona, quien indica que el seguimiento de la vacuna frente a la covid nos permitirá ir viendo cuánta inmunidad nos confiere.

Asegura que será una vacuna eficaz individualmente en las personas que se la administren, pero para alcanzar una inmunidad de rebaño se estima que la cobertura de la misma debería estar entre el 70 y el 80 por ciento de la población.

«Si tenemos mucha gente vacunada, lo que hacemos es dificultar la transmisión del virus, porque no encuentra receptores que se puedan contagiar y, por tanto, está rompiéndole el camino», explica el presidente de ANENVAC.

MUTACIÓN DEL VIRUS

Señala, en principio, que no parece que la mutación del virus SARS-CoV-2 que está acelerando los contagios en Reino Unido afecte a la efectividad de la vacuna.

«Dadas las características de esta mutación, que afecta a la proteína S, que es la que engaña a las células para penetrar en el organismo, no tendría por qué tener ningún efecto sobre la vacuna», explica.