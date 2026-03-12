El nuevo consejo de administración del Atlético de Madrid donde destaca la incorporación del exfutbolista David Villa, que conquistó con el equipo madrileño la Liga de 2013-14 y fue finalista de la Champions League.

Apollo desembarca en el Atlético con 100 millones y y el exfutbolista Villa de consejero

Apollo Sports Capital, compañía global de inversión en deporte del fondo estadounidense Apollo, formalizó y culminó este jueves su entrada como accionista mayoritario y nuevo propietario del Atlético de Madrid, con un nuevo consejo de administración de 11 miembros, al que se incorpora el exfutbolista David Villa, y con una ampliación de capital de 100 millones de euros, informó el club.

Así quedó resuelto en la Junta General Extraordinaria celebrada este mediodía en el estadio Riyadh Air Metropolitano, tras el acuerdo anunciado el pasado 10 de noviembre, con lo que el Atlético de Madrid, incluidas sus franquicias Atlético de San Luis en México y Atlético Ottawa en Canadá, pasan a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital.

«Como parte de la operación, el Grupo Quantum Pacific (QPM) conservará la mayoría de sus participaciones anteriores y será el segundo mayor accionista, mientras que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo y los fondos de Ares permanecerán como accionistas», expresó Apollo en un comunicado.

«Como inversores a largo plazo, Apollo Sports Capital se asociará con la dirección del Atlético de Madrid para apoyar la fortaleza financiera del club, su competitividad deportiva y su impacto en la comunidad», aseguró el fondo estadounidense.

El consejo de administración del Atlético de Madrid pasa de seis a once miembros y mantiene a Cerezo de presidente y a Gil Marín de CEO

En la junta, con una representación del 98,66 % del capital social y con la aprobación de todos los acuerdos «por unanimidad”, según el comunicado del club, quedó configurado el nuevo consejo de administración, que pasa de seis a once miembros, con la estructura liderada por Apollo Sports Capital, con el 55 % de las acciones, según acordó en noviembre, aunque ninguna de las partes ha comunicado públicamente la cantidad de títulos.

Además de la permanencia de Enrique Cerezo, como presidente del Atlético, y Miguel Ángel Gil Marín, como consejero delegado, Apollo incorpora cinco consejeros (Robert Givone, Tristram Leach, Sam Porter, Javier Valle y Antonio Vázquez-Guillén).

Además, se suma David Villa, leyenda del fútbol español y campeón de Liga con el Atlético de Madrid en 2014; se añade un nuevo miembro por parte del accionariado de Quantum Pacific, Amit Singht, además de Antoine Bonnier, que ya figuraba en el consejo, y otro de Ares Management (Jim Miller). Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario del consejo.

La gestión durante al menos los próximos tres años seguirá liderada por Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, como ya anunciaron todas las partes el 10 de noviembre. Apollo, según fuentes próximas al acuerdo, considera muy importante su labor para garantizar la continuidad y visión del proyecto.

Ampliación de capital de hasta 100 millones de euros

Además, la Junta aprobó este jueves “una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros”.

“Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio Riyadh Air Metropolitano y aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura”, expuso el club.

Igualmente, en la Junta General Extraordinaria se acordó “una modificación de los Estatutos con la finalidad de adaptar el gobierno corporativo del club a la nueva composición del capital social tras el acuerdo con Apollo Sports Capital, que ha supuesto una reorganización de las participaciones significativas en el capital social de la entidad, convirtiéndose en el accionista mayoritario del club”, expresó la entidad.

La familia Gil cede la mayoría de Atlético tras 38 años

La entrada de Apollo termina con la propiedad del Atlético de Madrid de la familia Gil, que ha controlado el club durante 38 años, los últimos 33 como máximos accionistas desde la conversión en Sociedad Anónima Deportiva en 1992, con 14 títulos ganados, con una intervención judicial en el año 2000, con el descenso a Segunda División, donde permaneció dos años, y con el cambio de estadio del Vicente Calderón y el Metropolitano, hasta la estabilidad de la actualidad con Diego Simeone como entrenador.

La Junta General Extraordinaria de este jueves supone la formalización del acuerdo alcanzado hace meses y anunciado el pasado 10 de noviembre para la entrada del fondo de inversión estadounidense Apollo como el accionista mayoritario. No se han revelado las cantidades económicas de la compra por ninguna de las partes.

El Atlético de Madrid, según los diversos estudios de mercado, tiene una valoración total por el cien por cien del club de entre 2.500 y 3.000 millones de euros.