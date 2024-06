Ávila hará malabares ante el mundo con una nueva edición del Festival Internacional Cir&Co

En esta noticia se habla de: Castilla y León

ICAL

“Más grande y más Ávila”. Bajo estas dos premisas se celebrará una nueva edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co 2024, del 28 de agosto al 1 de septiembre “en el mejor escenario de circo del mundo”, como es Ávila, según explicó hoy la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, en su presentación. Una edición que con un presupuesto de 283.000 euros contempla 319 actuaciones (un tercio más que la edición anterior), que tendrán lugar en trece espacios a lo largo y ancho de la ciudad.

Junto a las ubicaciones habituales como las plazas del Mercado Chico, la Catedral, el Episcopio o el Palacio de Bracamonte, se incorporarán otros espacios escénicos como el Monasterio de Santa Ana, el Auditorio de San Francisco o el Atrio de San Vicente. Además, y como principal novedad, y gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Ávila, se incorporarán actuaciones en la provincia de Ávila.

Para Sancho, Cir&Co es “un festival especial porque se destina a las familias, a las familias abulenses, a las que llegan de fuera de Castilla y León y también a muchos visitantes que llegan hasta Ávila precisamente en los días del festival, y lo hacen en familia”.

La viceconsejera de Acción Cultural remarcó que “Cir&Co se conforma como un encuentro de nuevas generaciones de artistas que emergen con habilidades impresionantes, llevando el circo a inmensas cuotas de creatividad y de excelencia”, lo que permitirá que Ávila “va a volver a ser el epicentro nacional e internacional de las artes escénicas circenses”. En total participarán 31 compañías y artistas de ocho nacionalidades distintas, como Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Argentina, Chile, Finlandia y, por supuesto, España.

Dentro de los grupos nacionales, habrá representación de siete comunidades autónomas, destacando la importancia presencia de compañías de Castilla y León, cuatro concretamente: David Barreto y la pequeña Victoria Zen, Teatro Atópico, David Pérez y Just on Five. Estas compañías traerán un estreno mundial, seis estrenos en España y 14 estrenos en Castilla y León, lo que a juicio de Mar Sancho “acreditan una vez más la apuesta de este festival por la innovación en las artes escénicas y también por la nueva creación artística por incorporar montajes novedosos, algo que siempre sorprende al público de Ávila”.

El estreno mundial vendrá de la mano de la compañía francesa Les P’tits Bras, que presentará su espectáculo de circo aéreo y humor ‘Vent d’Ouest’ en la plaza del Mercado Chico. Además, como estrenos en España aparecen el teatro de objetos ‘Brigitte et le petit bal perdu’ de la compañía italiana Nadia Addis; la francesa Compagnie Avis de Tempête con el espectáculo acrobático ‘La Promesse du vide’; el espectáculo ‘Le Grand cirque des ombres’ de la compañía belga Théâtre du N-ombr-île; los juegos clásicos e insólitos ‘Jeux’ de la compañía francesa Lo Ludens y el carrusel ‘Le Manège de Mr. Gaillard’ de los franceses CIE V.I.R.U.S.

La programación incluye además a artistas que ya participaron en el festival en ediciones pasadas con gran éxito de crítica y público, como la compañía suiza Nicole et Martin, que vuelve con su carpa al Atrio de San Isidro tras su participación en 2018; la compañía belga Théâtre du N-ombr-île, que lo hizo en 2016; la compañía francesa Les P’tits Bras, que ya estuvo en Ávila en 2014 o la compañía de circo malabar chilena Penélope y Aquiles, que en 2019 se alzó con el Premio del Público de con ‘El señor de las peonzas’.

Sancho ensalzó la variedad de espectáculos que combinan diferentes disciplinas, “otra de las señas de identidad del Festival Cir&Co”, donde habrá clown, música, danza, acrobacia, malabares, trapecio fijo, manipulación de objetos, funambulismo, equilibrios, zancos o magia “que van a ofrecer una multiplicidad de miradas diferentes hacia el mundo del circo y de las artes circenses”.

Representaciones en la provincia

Una de las principales novedades que presentará la edición de 2024 del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co, será su extensión a otras localidades de la provincia de Ávila. Así, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, señaló que la institución provincial “va a invertir 22.000 euros para que oferta cultural de este verano, unida a la subvención de ‘Teatro en la calle’, llegue a treinta localidades, siete de ellas de manera especial a través de Cir&Co”. Así los municipios de Arévalo, Arenas de San Pedro, Las Navas del Marqués, Candeleda, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo y Cebreros podrán disfrutar de este certamen que “lo único que hace es trasladar la ilusión, trasladar la importancia que tiene la cultura y la recuperación de todas esas tradiciones y costumbres que han hecho tan rica a esta provincia y a esta región”.

Por su parte, la teniente de alcalde de Turismo, Sonsoles Prieto, quiso resaltar el crecimiento de Cir&Co en esta edición, “un festival que ha venido para quedarse y para crecer en la mejor carpa que puede albergar el circo, que es una ciudad Patrimonio Mundial como es la nuestra”.

Prieto remarcó que “lo hacemos con las puertas de la muralla abiertas, no solo para que los abulenses, que ya sí toman como propio este festival y lo llevan por bandera, sino para que todos aquellos que quieran visitar nuestra ciudad disfruten de ella”.

La teniente de alcalde insistió en que el nivel de las compañías “hacen que este festival se postule y se posicione a nivel internacional como el mejor festival de circo de toda Europa”. Y quiso realizar una mención especial al “gran esfuerzo” que hacen los hosteleros de la ciudad “para dar abasto a los visitantes que estos días tienen como cita nuestra ciudad amurallada, pero también para albergar circo en sus propias instalaciones”.

Un festival de altura. El coordinador del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Enrique López, destacó, en primer lugar, que “es un orgullo poder decir que todas las administraciones se encuentran involucradas en el festival más importante del género de circo contemporáneo de España”, y precisó que la incorporación de Diputación “cerramos este círculo virtuoso que hace que sea una apuesta excepcional por la cultura” en esta provincia.

A su vez, apuntó que en la “ciudad más alta de España, vamos a tener un festival muy centrado en la altura”, y destacó que “los grandes estrenos estarán centrados este año en la parte más aérea, lo que va muy bien con el espíritu de lo que quiere esta ciudad”. De igual modo, quiso tener un reconocimiento para la labor de todas aquellas personas que “no se ven”, así como al personal de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Ávila y Diputación que “hacen que esto sea posible”.