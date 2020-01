Barcones tacha a Mañueco de antisistema e Igea recuerda que el PSOE pacta con presos

La vicesecretaria general del PSOECyL y viceportavoz socialista en las Cortes, Virginia Barcones, calificó hoy al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de “antisistema” porque “ha decidido hacer saltar todos los acuerdos y pactos con los que se ha construido la Comunidad” durante los últimos 35 años. “Hasta ahora todo lo fundamental se negociaba, aunque el PP disfrutara de mayorías absolutas. Así sucedió con la reforma del Estatuto de Autonomía para ordenar el territorio, que él ha decidido volar por los aires para que el PSOE no pueda hacer de dique de contención de las políticas de la derecha”.

De esta forma se refirió al reciente anuncio desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la inminente modificación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, que aprobaron por consenso PP y PSOE en las Cortes en septiembre de 2013. La reforma prevé suprimir la necesidad de disponer de una mayoría cualificada para la aprobación por ley de los espacios funcionales rurales y urbanos, algo criticado abiertamente hoy por Barcones en unas declaraciones recogidas por Ical.

“Nos hemos enterado de la intención de reformar la Ley a través de los medios porque están demasiado ocupados en Twitter como para presentar al resto de partidos y a la ciudadanía ningún documento donde digan claramente qué es lo que quieren hacer con los servicios públicos esenciales de la Comunidad. Lo que pedimos al Gobienro de Fernández Mañueco es que diga qué es lo que quieren hacer con la sanidad, la educación y los servicios sociales de Castilla y León, porque no tienen ningún proyecto más allá de desmantelar el medio rural de esta Comunidad”, denunció.

Barcones consideró como “lo más decepcionante” el equipo de Gobierno de la Junta y aseguró que “está muy alejado de lo que merecen los ciudadanos de Castilla y León”. En su opinión, “hay una diferencia fundamental” entre el Ejecutivo liderado por Mañueco y el que presidió Herrera durante 18 años: “El trabajo, el rigor y la seriedad”.

“Con Herrera no llegamos a un acuerdo porque teníamos visiones distintas, pero sí hubo horas y horas de trabajo y un montón de documentos encima de la mesa. Para nosotros, entonces y ahora es fundamental un blindaje y también un plan de mejora de todos los servicios públicos, un estándar mínimo de cobertura que garantice la la igualdad y un plan de transporte público para cubrir las necesidades de los ciudadanos, cuestiones que seguiremos reclamando de la mano de la sociedad civil”, defendió.

Barcones subrayó que la despoblación sigue siendo “el principal problema de Castilla y León”, una Comunidad que, a su juicio, vive en “emergencia demográfica” mientras el Gobierno regional, “año tras año, sigue sin actuar”. “Desde que comenzó la actual legislatura Fernández Mañueco no ha hecho absolutamente nada contra la despoblación, y teniendo más de lo mismo no puede esperar que los resultados cambien”, defendió además de criticar que solo se haya convocado en una ocasión la “Agenda contra la Despoblación, que se ha revelado como “absolutamente inútil para resolver el problema”.

En ese sentido, explicó que los socialistas seguirán presentando iniciativas en el Parlamento autonómico para combatir esa lacra, poniendo al servicio de los ciudadanos el programa de gobierno que les hizo vencer en los últimos comicios regionales. “Hemos hecho propuestas estos meses, la última sobre algo muy demandado por agentes económicos y sociales como las bonificaciones fiscales a empresas para incentivar la actividad y generar empleo, así como para la prestación y acceso a servicios públicos esenciales, pero Mañueco sigue en el negacionismo. No saben, no quieren y no dejan que el partido que ganó la elecciones y que tiene un proyecto claro para la lucha contra la despoblación les ayude con sus iniciativas, así que se niegan a apoyarlas”, lamentó.

En su opinión, “Castilla y León necesita su propia estrategia, que enlace con la nacional”, puesto que “desde que gobiernan los socialistas en España en tiempo récord se han llevado las directrices de la estrategia al Consejo de Ministros”. Barcones destacó que el acuerdo de Gobierno sellado entre PSOE y Unidas Podemos para la próxima legislatura “la despoblación va muy en negrita” y no es que cuente con un apartado especifico, sino que en todo el documento se refleja como un problema esencial para el país”.