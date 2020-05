Barrios alerta de los efectos que tendría un rescate por parte de la UE

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, consideró hoy que hablar de un posible rescate de la UE a España son “palabras mayores” y mostró su apoyo al Gobierno en este punto,“porque esta posibilidad sacudirá más a los países del sur que a los del norte”. “Un rescate puede suponer la bajada de salarios de funcionarios y pensiones; ello conllevará la caída de la demanda interna y terminará reduciendo los salarios de forma global”, advirtió.

Igualmente, hizo un llamamiento al viejo continente para que camine hacia una Europa “solidaria”. “Es el momento de crear los ‘estados unidos de Europa’, porque sin sur no hay norte”, y recordó que el principal puerto de mar es Rotterdam, por donde entra el mayor número de mercancías, “pero sin la UE se convertirá en el mayor embarcadero porque, ¿a dónde se dirigirán esas mercancías?”, se preguntó. “Europa tiene que estar unida”, sentenció.

Entre sus reflexiones, Barrios consideró que España “está pagando las consecuencias de las cosas que no se han hecho bien”. “Siempre he puesto en valor lo que hizo Felipe González y su equipo económico, procedente de UCD. Ahora, por guerras entre partidos, podríamos tener un presidente del Banco Central Europeo (BCE), pero tenemos un vicepresidente. Y de la otra crisis nos sacó un italiano, Mario Dragui, que pegó un puñetazo en la mesa. Ahora necesitamos eso. Hay que hablar con claridad sobre las cuentas a la UE y contarle también el Ingreso Mínimo Vital”, explicó el consejero, quien reprochó que España “no es capaz de aprobar un presupuesto desde 2018, está con las cuentas de un partido distinto al que gobierna y con una prórroga, algo que afecta a las comunidades”.

El titular de Empleo exigió al Gobierno que prorrogue los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio, fecha establecida en el último decreto aprobado por el Ejecutivo central, y que flexibilice el pago de estas nóminas a los trabajadores para que puedan percibir esta cantidad cualquier día del mes y no solo en las ventanas abiertas para ello, los días 10.

Barrios recordó que los ERTES están regulados en el propio decreto, que se ciñe al 30 de junio, pero que cuenta con una disposición adicional que “aclara que por razones sanitarias se podría prorrogar”. Además, dijo, para ello se creará una comisión de seguimiento. “El ERTE es un sistema de protección fundamental, un mecanismo de flexiseguridad que se empezó a utilizar hace diez años”, sostuvo Barrios, quien presumió de que Castilla y León “ha dado ejemplo de cosas bien hechas” en este sentido, como por ejemplo para salvar Campofrío tras el grave incendio, en que se utilizó un ERTE por fuerza mayor.

El consejero realizó estas declaraciones durante su participación en una webinar organizada por el Colegio de Economistas de Valladolid, una una conferencia online en la que Barrios también explicó las novedades y aspectos más relevantes de la gestión de los ERTES y de las políticas activas de empleo de Castilla y León

Así, apeló al trabajo “con sencillez, cordura, con entrega y servicio público para mitigar esta situación sanitaria y económica, defendiendo al tejido empresarial y los autónomos”. Por fortuna, amplió, en la Comunidad existe “el mayor consenso posible” con agentes sociales y económicos y con los grupos parlamentarios. Y rechazó que este sea momento “de cargar con más impuestos a las empresas”, sino que, por el contrario, se debe “inyectar más liquidez”.

En este sentido, Barrios enumeró algunas de las medidas económicas aprobadas en las últimas semanas por su departamento, que suponen ayudas directas de 121 millones de euros, principalmente con un paquete muy específico para autónomos. También otros 25,3 millones para generar 3.000 empleos a través de las entidades locales. En materia de industria, se centró en la automoción, un punto para el que la Junta destinará 112 millones de euros. En total, más de 450 millones de ayudas. Además, a ello se suma el complemento de 210 euros al mes o siete euros diarios para ayudar a los trabajadores en ERTE. “Nos gustaría que fuera más, pero es una ayuda”, espetó.

Igualmente, Barrios se detuvo en la relevancia del sector de autónomos de Castilla y León, con un tejido “muy atomizado al que hay que ayudar rápidamente”. En la actualidad, más de la mitad de este colectivo en la Comunidad no cuenta con asalariados y la primera medida se ha denominado ‘Seguir adelante’, que beneficiará a todos los que empezaron su actividad a partir de mayo de 2018, a quienes se subvencionara la parte “que tienen que pagar de su tarifa de autónomos para que les quede un abono plano de 60 euros durante medio año”. Además, a los que se han acogido al cese de actividad se les pagará, dijo el consejero, el 50 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social durante tres meses.

Aparte de ayudas a fondo perdido, Barrios destacó los préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros, pero con un tipo de interés cero. Mientras, al autónomo que se haya visto obligado a cerrar por la crisis del covid-19 “se le protege con una ayuda de 430 euros durante seis meses, siempre que busque empleo”. Pero también se le facilita una “segunda oportunidad”. “Ese negociante, emprendedor, seguro que tiene un proyecto viable en la cabeza y hay que ayudarle. Lo hacemos con 10.000 euros para compra de ordenador, bienes muebles, digitalización, asesoramiento… Son ayudas a fondo perdido”, subrayó.

En cuanto a los autónomos que no han cesado su actividad se le apoyará con la medida ‘Ahórrate tus gastos de financiación’, principalmente dirigidos al comercio esencial de proximidad y al sector agrario.

Por último, por cualquier contrato que fructifique se abonarán hasta 10.000 euros si es indefinido o 5.000 si es en prácticas.

Por otro lado, Barrios apeló a la “lealtad” institucional entre administraciones “y no echarse los trastos a la cabeza para buscar un puñado de votos, porque los votantes lo echarán en cara”. Sin embargo, llamó la atención a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la diversidad interpretativa de los diferentes decretos aprobados, con más de 200 criterios diferentes.

En el marco de esa lealtad recordó que su departamento ha dirigido varias cartas al Ejecutivo central. Una de ellas, precisamente, para pedir la prórroga de los ERTES, para la que el Gobierno “ha tenido sensibilidad”. Otra para impedir “dos velocidades en la construcción y los sectores suspendidos”; una tercera para abonar la prestación por desempleo, “que no es un bonus o ayuda directa, sino algo por lo que han cotizado los trabajadores”; y en cuarto, que abriera fechas continuas “durante el mes para pagar los ERTES”. También, que no se computara el 75 por ciento en el cese de actividad, sino que se redujera al 50; y que aplazara al 20 de julio el pago de la Seguridad Social.

Barrios especificó que la Junta no ha resuelto “casi nada” por silencio administrativo, únicamente unos 200 expedientes de más de 30.000 tramitados. “La Administración está para resolver y dar seguridad jurídica”, sostuvo, y recomendó a aquellas empresas que hayan visto rechazado el ERTE por fuerza mayor que lo presenten por otros conceptos.

En materia de previsión económica, Barrios se mostró más optimista que el Gobierno y vaticinó que el PIB caiga entre el ocho y el 13 por ciento, pero “que se recuperará rápido porque esto no es una guerra, no hay destrucción de infraestructuras ni de producción industrial; todo está muy fuerte y consolidado”. “Podremos reconstruir el impulso económico. Es una uve tumbada, pero uve al fin y al cabo. Si creciéramos en torno al cuatro por ciento en 2021 sería un buen crecimiento, no soy tan optimista como el Gobierno, que prevé un siete”, auguró.

En este sentido, destacó que el buen comportamiento de la economía hay que agradecérselo al sector primario, la industria agroalimentaria y la manufacturera, que “están funcionando muy bien y están mitigando la situación”. Castilla y León será la tercera comunidad con menor caída del PIB, según Ceprede, y el desempleo avanzará entre tres y cuatro puntos más de tasa, “pero no alcanzará el 20 por ciento como en España”. “Y eso se lo debemos al sector primario”, insistió.

A su juicio, el tejido productivo de la Comunidad ha demostrado “un buen comportamiento” durante la crisis, poniendo rápidamente a disposición de la Junta sus equipos de protección individual; con “autómatas haciendo respiradores, con empresas de medicamentos…”. “Somos autosuficientes en muchos equipos, y no solo para Castilla y León, sino para otras comunidades”, presumió.

También destacó la importancia de la industria 4.0, “que está bastante digitalizada”, pero en el que cabe un gran margen de mejora en una parte del sector primario en materia de conectividad. “Después de este escenario mucha gente se planteará vivir en el medio rural, siguiendo la política de Francia hace medio siglo, poniendo las mismas mejoras a disposición del medio urbano como rural”, confió.