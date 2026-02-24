Bewater Funds e Indexa Capital lanzan un fondo de fondos

Bewater Funds, en colaboración con Indexa Capital, ha puesto en marcha Indexa mercados privados 2026 FCR, un fondo de fondos con un tamaño objetivo de hasta 40 millones de euros orientado a ofrecer una exposición diversificada a distintas estrategias de mercados privados.

La cartera se construirá a través de fondos subyacentes y contará con una asignación aproximada del 70% a capital privado, un 20% a deuda privada y un 10% a infraestructuras, con enfoque global y diversificación entre gestoras, activos y monedas.

El lanzamiento forma parte de la evolución estratégica que Bewater Funds ha venido desarrollando en los últimos años. Tal y como explicó Ramón Blanco, cofundador de la gestora, el modelo de inversión de la firma se apoya en tres pilares: la inversión en el mercado secundario para aportar liquidez en un entorno caracterizado por menor disponibilidad de salidas, el uso de vehículos monoinversión que permiten seleccionar compañías concretas y, ahora, la creación de un fondo de fondos diversificado destinado a facilitar el acceso a los mercados privados.

El vehículo ya puede suscribirse a través de Bewater Funds

Indexa mercados privados 2026 se centra en un fondo de capital riesgo cerrado que invertirá en estrategias evergreen o con cierto grado de liquidez. El periodo de inversión estará abierto hasta finales de 2026 y, a partir del quinto año, se prevé iniciar de forma gradual el proceso de desinversión y devolución del capital a los partícipes.

El vehículo ya puede suscribirse a través de Bewater Funds por inversores profesionales, o aquellos que puedan ser considerados como tales, con una inversión mínima de 5.000 euros, mientras que para inversores particulares el acceso se sitúa desde 100.000 euros. En las próximas semanas también estará disponible en Indexa Capital, con un mínimo de 10.000 euros para determinados clientes de la plataforma.

En cuanto a comisiones, el fondo aplica una comisión de gestión anual que oscila entre el 0,25% y el 0,75% según el volumen comprometido, además de otros costes estimados del 0,15%. El vehículo no contempla comisión de éxito a nivel del fondo y, considerando los gastos de los fondos subyacentes, el coste total estimado se sitúa en torno al 2,45% anual.