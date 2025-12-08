BNP Paribas cede su 25 % en AG Insurance a Ageas, en la que aumentará su participación

El banco francés BNP Paribas anunció este lunes un acuerdo con la aseguradora belga Ageas por el que le venderá el 25 % que tenía en la filial AG Insurance al tiempo que aumentará su participación en este socio hasta el 22,5 %.

En un comunicado, BNP Paribas precisó que cederá su 25 % en la aseguradora AG Insurance por 1.900 millones de euros.

En paralelo, su filial BNP Paribas Cardif hará una aportación de 1.100 millones de euros al capital de Ageas a un precio fijado de 60 euros por acción, de forma que su participación pasará del 14,9 % actualmente al 22,5 % una vez se finalice la operación, previsto en el segundo trimestre de 2026, a condición de obtención de las autorizaciones necesarias.

BNP Paribas obtiene una plusvalía de neta de impuestos de 820 millones

El banco francés anticipa que la transacción se traducirá en una plusvalía neta de impuestos de 820 millones de euros y un impacto de cinco puntos básicos para su nivel de solvencia, medida en capital de máxima calidad CET1 una vez distribuido el resultado.

El resultado neto de la entidad aumentará además de forma recurrente en 40 millones de euros sobre una base anual.

El consejero delegado de Ageas, Hans De Cuyper, afirmó: «La plena propiedad de AG nos permite desarrollar más nuestras actividades belgas, apoyándonos en la asociación renovada con nuestro socio desde hace tiempo, BNP Paribas Fortis».