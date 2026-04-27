Bodega Terramoll: Enoturismo ecológico en la isla de Formentera

Formentera es conocida por sus playas de aguas turquesas, pero hay otra isla —más silenciosa, más auténtica—

que se descubre más allá del mar. En lo alto de La Mola, donde la tierra se encuentra con el viento y la luz lo envuelve todo, la bodega Terramoll invita a descubrir ese lado menos visible a través de una experiencia que

conecta paisaje, cultura y vino.

Bodega Terramoll nace precisamente de esa unión entre tierra, mar y luz. Sus viñedos ecológicos, acariciados por

una brisa marina constante, crecen en un entorno extremo donde la salinidad, la sequía y los suelos pobres marcan el carácter de cada cepa. Aquí, la viticultura no e s solo cultivo: es una forma de interpretar la isla, de escucharla y de dejar que se exprese en cada botella.

Las visitas guiadas comienzan con un paseo por los viñedos de La Mola, un paisaje austero y luminoso que

guarda siglos de historia agrícola. Porque antes de ser destino turístico, Formentera fue —y sigue siendo—

una isla rural, donde la viña, las higueras, los cereales y la sal formaban parte de la vida cotidiana . Esa herencia

sigue presente hoy en un proyecto que apuesta por una agricultura ecológica, respetuosa y profundamente

vinculada al territorio.

Una experiencia entre viñedos que conecta con la esencia más auténtica de la isla

El recorrido continúa en la bodega, donde se descubre una elaboración honesta y poco intervencionista,

pensada para preservar la pureza del fruto y la id entidad del lugar. Vendimias manuales, producciones

limitadas y una mirada sensible al proceso dan lugar a vinos que capturan la esencia tranquila de la isla.

La experiencia culmina con una cata de tres vinos, que son tres formas distintas de contar Formentera: desde

la frescura salina de los blancos con Savina hasta la expresión mineral de los tintos a través de Es Virot, pasando por la delicadeza del rosado con Rosa de mar. La cata se acompaña de un aperitivo en el que reina el producto local.

Al caer la tarde, el wine bar abre sus puertas para prolongar la experiencia en un entorno único, donde el

tiempo parece detenerse mirando al horizonte mediterráneo. También es posible diseñar visitas personalizadas,

pensadas para quienes buscan una conexión aún más íntima con el lugar. Una propuesta para descubrir la Formentera más escondida y auténtica.