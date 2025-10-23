BRUANT, 20 años reivindicandola expresión natural del territorio

Para celebrar estas dos décadas, el cava Bruant llega al mercado en tres formatos (750 ml, Magnum y Jeroboam) y diferentes añadas, ofreciendo una experiencia gastronómica única, perfecta para celebraciones y momentos especiales con la familia y los amigos.

Alella, 22 de octubre de 2025.- Hace veinte vendimias, la familia Pujol-Busquets sorprendió el mundo del cava con Bruant, la primera elaboración con el método ancestral a partir de uva de agricultura ecológica y sin sulfitos añadidos. Desde su nacimiento, Bruant ha abierto un camino innovador, inspirando incluso la creación de una categoría especial dentro de la DO Cava. “Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible”, recuerda Josep Maria Pujol-Busquets, fundador de Art Laietà (Alta Alella – Celler de les Aus). Hoy, dos décadas después, se consolida como el primer cava natural de referencia.

Coincidiendo con este cumpleaños, Bruant ha sido reconocido recientemente con el premio a la Mejor Iniciativa Joven a los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, otorgado por un jurado formado por el BBVA y El Celler de Can Roca.

“Refleja muy bien nuestro terroir, marcado por el terreno de sauló y la proximidad del mar, que le aporta notas salinas, sabores de fruta blanca y almendras, y una crianza muy agradable. Este cava fue mi inspiración para fundar el Celler de les Aus, y podría definirse como el precursor de todos los vinos naturales y sin sulfitos que surgieron después”, explica Mireia Pujol-Busquets, segunda generación y directora adjunta de la bodega Art Laietà. “El Celler de les Aus nació de una inquietud personal: demostrar que se pueden elaborar vinos naturales de alta calidad, sin artificios y con identidad propia”, añade.

Por su parte, Josep Maria Pujol-Busquets asegura que “con Bruant queremos transmitir la pasión por nuestro territorio y la importancia de conservar la singularidad. Cada botella es un reflejo de nuestro compromiso con la natura, la viña y la tradición.

El reflejo más puro del Mediterráneo

Con 20 años de historia, Bruant es un cava que invita a disfrutar de la sostenibilidad y la autenticidad en cada copa, convirtiéndose en la elección perfecta para estas fiestas de Navidad. La añada 2022 luce un color amarillo pálido y una burbuja fina y cremosa. Está elaborado 100% con uva ecológica de la variedad Pansa Blanca (Xarel·lo), la variedad emblemática de Alella, vendimiado a mano y con una sanidad impecable. El cava hace una crianza de 37 meses con sus lías, desarrollando complejidad y elegancia, y sale al mercado sin adición de sulfitos ni licor de expedición.

El resultado es un cava con una marcada personalidad mediterránea: aromas de fruta blanca e hinojo, toques salinos, donde la Pansa Blanca y el sauló (granito en descomposición) se muestran en su esencia más pura.

Es un cava gastronómico por excelencia que, gracias a su perfil fresco y versátil, Bruant es ideal para acompañar con una amplia variedad de platos: aperitivos, marisco y pescado, arroces, carnes blancas y quesos aportante siempre frescura y elegancia a la mesa.

ART LAIETÀ d’Alta Alella, artesanía y origen

Resguardada por el Parque Natural Serralada de Marina, junto al Mediterráneo y a escasos kilómetros de Barcelona, se encuentra Art Laietà, el proyecto familiar iniciado en 1991 por Josep Maria Pujol-Busquets junto a su esposa Cristina Guillén, y que ahora continúa con su hija Mireia. La familia siempre ha trabajado bajo los principios de la agricultura ecológica, recuperando viñedos antiguos de más de 65 años y preservando variedades tradicionales como la Pansa Blanca (Xarel·lo) y la Mataró (Monastrell). Los viñedos, plantados en laderas y terrazas, se sitúan en Alella, Teià y Tiana, cuna del cava de calidad desde principios del siglo XX. Actualmente, la bodega gestiona 68 hectáreas de viñedo propio y prevé alcanzar más de 80 hectáreas en producción en 2028, con un modelo basado en el control de todo el proceso, el respeto por el territorio y el compromiso con la sostenibilidad.

En 2017, Vallcirera fue reconocida como Paraje Calificado por el Consejo Regulador de la DO Cava, una distinción que recompensa años de trabajo elaborando cavas de alta calidad, con personalidad propia y profundamente ligados al territorio. Además, se trata del único Paraje Calificado ecológico desde sus orígenes y situado en un parque natural, un reconocimiento a la zona vitivinícola de Alella por sus características edáficas, climáticas, orográficas e históricas excepcionales y singulares. El año 2022 también fue clave para la bodega, ya que la DO Cava le otorgó el sello de Elaborador Integral —garantía de trazabilidad y origen—, certificando el carácter diferencial del territorio Serra de Mar. Con esta nueva zonificación y la inclusión de la bodega en Grandes Pagos de España en 2024, se pone en valor el legado y la singularidad del entorno de Art Laietà.

Paralelamente, como primer elaborador de cava sin sulfitos del Consejo Regulador (desde la vendimia de 2006), la familia sigue firme en su objetivo de ofrecer los mejores vinos naturales bajo la línea del Celler de les Aus. Actualmente, es Mireia Pujol-Busquets, segunda generación y directora adjunta, quien lidera la apuesta de la bodega por la sostenibilidad. En 2025, con la celebración de 20 vendimias sin sulfitos, esta trayectoria fue reconocida con el Premio a la Mejor Iniciativa Joven en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, otorgado por un jurado formado por BBVA y El Celler de Can Roca.

“Artesanía y origen” definen la esencia de Art Laietà: una bodega familiar dinámica, que avanza con entusiasmo y ambición de mejora, donde la visión de Josep Maria y el impulso de Mireia se unen para crear vinos y cavas que expresan con autenticidad la identidad del territorio.