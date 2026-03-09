CaixaBank AM la incorporación a Antonio González Sanz

Antonio González Sanz se incorpora a CaixaBank Asset Management para formar parte del equipo DPM II, integrado en la división DPM & Private Client Portfolio Management, área encargada de la gestión discrecional de carteras para clientes de Banca Privada.

Esta división, bajo la dirección de Paz de Sebastián Plaza, estructura su actividad en tres equipos especializados, DPM I, DPM II y DPM III, centrados en la construcción y supervisión de carteras multiactivo dirigidas a clientes de alto patrimonio. Dentro de este esquema, el equipo DPM II está liderado por Paloma Álvarez López.

Con una trayectoria de más de diez años en gestión discrecional de carteras, selección de fondos y ETF, González Sanz ha desarrollado también labores de presentación de estrategias de inversión para clientes patrimoniales.

Antes de incorporarse a CaixaBank AM, trabajó en Renta 4 Banco, donde desempeñó funciones como gestor de carteras discrecionales y responsable del equipo de selección de fondos y ETF. Durante esa etapa participó en el diseño de carteras multiactivo y en el análisis de vehículos de inversión para su incorporación en distintos mandatos de gestión.

En su nueva posición asumirá la gestión de carteras discrecionales y SICAV para clientes de Banca Privada y mandatos personalizados, además de ejecutar estrategias multiactivo y multiproducto basadas en asset allocation. Su función incluirá también la coordinación con el área comercial y el trabajo conjunto con la red del banco para trasladar las estrategias de inversión a las carteras gestionadas, manteniendo relación directa con el cliente final.