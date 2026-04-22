Caja Ingenieros Gestión incorpora a Joan Esteve

Caja Ingenieros Gestión ha incorporado a Joan Esteve Manasanch como gestor de fondos de inversión, en un movimiento que fortalece su área de inversiones en un contexto de consolidación interna y desarrollo de capacidades.

El propio profesional anunció su llegada a Caja Ingenieros Gestión a través de LinkedIn, donde puso en valor la cultura de la entidad, destacando su enfoque basado en principios éticos y una clara orientación al servicio del socio. Asimismo, señaló que su objetivo se centra en aportar valor de manera sostenida en el tiempo.

Esteve se suma a un equipo liderado por Dani Sullà, director general, y Dídac Pérez, director de Inversiones. En este grupo también participan profesionales como Carles Carcolé, Ricardo Granda, Elisabet Oter y Juan Pericas.

La incorporación se enmarca en la estrategia de la gestora de seguir reforzando su equipo con perfiles especializados y avanzar en el desarrollo de su propuesta de inversión.