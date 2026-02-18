CAPZA cierra su sexto fondo de deuda privada con 2.500 millones

CAPZA ha completado el cierre definitivo de su fondo CAPZA 6 Private Debt, que alcanza una capacidad de inversión de 2.500 millones de euros. La cifra se ajusta al objetivo marcado y supone un incremento cercano al 50% frente al volumen de su fondo precedente.

La base inversora del vehículo incluye aseguradoras, fondos de fondos, entidades públicas, planes de pensiones y family offices, tanto de origen francés como internacional. Entre los países representados figuran Alemania, Suiza, Italia, Japón, España y Corea del Sur, entre otros.

El fondo actúa como socio financiero a largo plazo de empresarios y fondos de LBO, aportando financiación a compañías del segmento mid-market en mercados como Francia, Alemania, Benelux, España e Italia. Para ello utiliza soluciones de unitranche y deuda subordinada, apoyándose en la capacidad de originación de sus cinco oficinas regionales y en su conocimiento de los mercados locales. Su objetivo es lograr retornos atractivos ajustados al riesgo y, al mismo tiempo, generar flujos de caja recurrentes para los inversores.

Activa en private credit desde 2004, CAPZA mantiene una estrategia centrada en sectores considerados resilientes y poco cíclicos, como salud, tecnología y servicios B2B. El equipo prioriza compañías con posiciones de liderazgo, estructuras financieras sólidas y modelos de negocio basados en ingresos recurrentes o con elevada visibilidad. Este sexto fondo incorpora además un marco ASG 360° reforzado, con la intención de impulsar una evolución sostenible y alineada con los distintos grupos de interés.