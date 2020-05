Carlota Amigo destaca la responsabilidad del área de Empleo tras el Covid

La nueva consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, destacó hoy que comienza su mandato con una “gran responsabilidad, respeto y consciencia” por la situación a la que se enfrenta la Comunidad en el ámbito laboral tras la pandemia de la COVID-19. “Estamos dispuestos a darlo todo, con esfuerzo y sacrificio, y poner toda nuestra parte para que la Comunidad siga siendo lo que era hasta ahora, un referente en empleo”, declaró.

“Somos muy conscientes todo el equipo de la importancia que tiene nuestro trabajo porque de nuestro éxito van a depender muchos empleos en Castilla y León”, dijo. Asimismo, Ana Carlota Amigo destacó la importancia que tiene el sector industrial en la Comunidad y puso en valor las políticas llevadas a cabo por la Junta para la estabilidad de las empresas en Castilla y León, durante el acto de toma de posesión de su cargo, que tuvo lugar en el Colegio de la Asunción de Valladolid.

“Tenemos la suerte de tener industrias muy importantes como las del automóvil y esperamos que hoy haya buenas noticias”, en alusión al Plan de ahorro de costes que ha presentado Renault y que, por el momento, no afectará a las plantas que tiene en España. “Confío que sí porque las políticas que se han aplicado respecto a las industrias han sido buenas, hay una garantía jurídica y para estas empresas es rentable estar aquí”, apostilló.

Los esfuerzos del equipo de la Consejería irán dirigidos al seguimiento del estado de los ERTE que afectan a empleados de Castilla y León, reuniones con empresas y entidades de hostelería, comercio y turismo y con los agentes del Diálogo Social, a los que ha citado a una reunión la próxima semana.

En este sentido, valoró que la Junta de Castilla y León, en sus políticas industriales, “ha trabajado bien” y, agregó, “eso es muy importante”. Sin embargo, destacó que también se tienen otros retos como los ERTE, que es -dijo- “una preocupación que tenemos por los 195.000 trabajadores que ahora mismo se encuentran en esa situación”.

Al respecto, precisó que quiere comprobar “cuántas de esas personas todavía no han cobrado porque como hay unas 900.000 personas en ERTE en España que todavía no lo han hecho y quiero saber cuántas de Castilla y León no para ver qué podemos hacer y si podemos hablar con el gobierno para solucionar esa situación”.

“Todo hay que hacerlo con un consenso, desde el diálogo social y, por otro lado, hay que tener reuniones con todas las empresas, con todas las entidades porque especialmente con el sector de la hostelería, el turismo y el comercio porque son los sectores más afectados por estos ERTE”. “Quiero saber cuál es su situación y qué podemos hacer desde la Consejería por ellos”, enfatizó.