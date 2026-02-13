Carmignac amplía su equipo de deuda emergente con dos incorporaciones clave

La gestora Carmignac ha fortalecido su área de deuda de mercados emergentes con la llegada de Lamine Bougueroua como gestor de fondos y de Thomas Belaich como analista especializado. Bougueroua se sumó a la firma en febrero tras trabajar en UBP Asset Management, donde ocupaba el puesto de gestor sénior de carteras en renta fija emergente. Con anterioridad, desarrolló su trayectoria en Nordea Investment Management y en First State Investments.

Según ha detallado la gestora, Bougueroua asumirá la cogestión del fondo Carmignac Portfolio Emerging Markets Debt junto a Alessandra Alecci. Además, se encargará de la parte de renta fija de Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, colaborando con Xavier Hovasse, responsable de renta variable emergente, que continuará al frente del componente de acciones.

En cuanto a Thomas Belaich, se incorporó a la firma a comienzos de diciembre de 2025 desde Global Sovereign Advisory, donde ejercía como analista sénior de deuda emergente y participaba en procesos de reestructuración de deuda soberana y en el diseño de políticas públicas para países en desarrollo. Su experiencia profesional, de unos seis años, incluye etapas en Lazard y en los ministerios franceses de Hacienda y Trabajo.