Carnero aboga por extender el pacto por la reconstrucción a la cadena alimentaria

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, apostó hoy por seguir la estela del Pacto por la Recuperación, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León para impulsar un acuerdo en la cadena alimentaria que permita que el productor, el “eslabón más débil” en su opinión, tenga un lugar “más equilibrado” en la relación con la industria y distribución.

Carnero participó por videoconferencia desde la sede de la Presidencia de la Junta en la webinar ‘El sector agroalimentario, clave para la reactivación económica’, organizada por el Colegio de Economistas de Valladolid, cuyo presidente Juan Carlos de Margarida destacó el dinamismo de la industria agroalimentaria y la importancia para asentar la población en el entorno rural.

En ese sentido, el titular de Agricultura señaló que una de las cuestiones que deja la pandemia del COVID-19 es el pacto firmado este miércoles en Castilla y León por la Junta y todos los grupos políticos de las Cortes, excepto VOX y UPL. A juicio de Carnero, los castellanos y leoneses son un “ejemplo” de diálogo, consenso y concordia para el resto de España. “Ahora nos toca estar todos juntos con el corazón”, dijo.

También el consejero señaló que la pandemia ha dejado clara la importancia del sector primario y del que consideró el oficio “más antiguo del mundo”. “Con las cosas del comer no se puede jugar”, dijo y añadió: “Esto es muy importante y creo que lo hemos aprendido todo”. Además abogó por superar la tensión entre globalización y localidad con una “convivencia”.

Durante la pandemia, explicó que la Consejería a partir del 15 de marzo mantuvo el “día a día” de la administración, con el pago de la Política Agraria Común (PAC) de 2019 y añadió que ha cerrado la nueva campaña con más de 67.000 solicitudes y se mantuvo el saneamiento ganadero. También, destacó el programa ‘Somos del campo’ con medidas administrativas para aligerar los controles, facilitar las solicitudes y prorrogar los plazos.

Además, se refirió a la reivindicación tanto a la Comisión Europea con el cochinillo, cabrito, el lechazo y el vino y con el Gobierno para que habilitara ayudas directas y pidiera fondos a Europa. Así cuestionó que no se haya primado la calidad del sector vitivinícola en los paquetes y aseguró que no lo entiende. También demandó un mayor reconocimiento, no solo público, para los agricultores y ganaderos.

De la misma forma reclamó una PAC “fuerte”, que mantenga la misma financiación, porque -dijo- supone el 30 por ciento de la renta de los productores, y es la forma de mantener la población en los pueblos. Jesús Julio Carnero abogó por que esta política vuelva a sus orígenes para garantizar la producción y se preguntó que habría ocurrido durante la crisis sanitaria si hubieran faltado, además, patatas u otros alimentos, además de las mascarillas.

En materia económica, destacó la financiación de 1,8 millones para 8.800 frente a la sequía, el paquete que permite captar hasta 200.000 euros para circulante de explotaciones agroalimentarias, así como la “batería” en los mercados para productos como lechazo, toro de lidia o el ibérico, así como al trabajo sobre el vino. También citó las iniciativas fiscales y de promoción y de comercialización como ‘Campo de Encuentro’ o la venta online de productos de Tierra de Sabor, que destacó está dando unos “buenísimos resultados”.

Jesús Julio Carnero defendió el peso tiene de la industria agroalimentaria en Castilla y León, puesto que remarcó representa el 26 por ciento del PIB industria, frente al 16 por ciento nacional, ya que en la Comunidad alcanza una cifra de negocios de 1.000 millones, 36.000 empleos y 3.000 empresas. “Es algo que tiene un carácter estratégico”, dijo y añadió: “Somos del campo”. Así, remarcó el paquete de 66 millones para modernización y mejora de la competitividad.