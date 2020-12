Carnero pide una estrategia nacional de apoyo al ovino y al caprino

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, aprovechó hoy la celebración del segundo debate de orientación para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC en España celebrado en la Conferencia Sectorial para dejar clara la posición «firme» de la Junta y reclamar al Gobierno de España que las ayudas asociadas existentes, ligadas tanto a la agricultura como a la ganadería, permanezcan para el próximo periodo de la Política Agrícola Común con los importes actuales. Además, pidió un programa nacional para el ovino y el caprino.

Carnero subrayó que el modelo vigente de esas ayudas asociadas ha contribuido a mantener los sectores a los que van dirigidas, ya que están sometidos a grandes riesgos e inestabilidades debido a la volatilidad y competencia de los mercados. «Son sectores vulnerables pero que, precisamente, se han esforzado por mantener el empleo y el tejido económico en el medio rural», precisó.

De ahí que el consejero destacara que los sectores ganaderos deben seguir siendo apoyados, estableciendo un pago por cabeza de ganado, atendiendo especialmente a las producciones que cuentan con escasa base territorial, como son el caso del ovino y caprino, vacuno de leche y vacuno de cebo. En cuanto a sectores agrícolas, apostó por mantener los sectores que se apoyan actualmente como la remolacha azucarera (por su impacto social y económico en las áreas rurales) y los cultivos proteicos (por su contribución positiva a reducir el déficit de proteína vegetal de Europa y por los beneficios medioambientales que proporcionan).

Además, Carnero aprovechó el encuentro en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para demandar un programa nacional para el sector del ovino y caprino con medidas financiadas con cargo al primer pilar de la PAC para recuperar el potencial mantenido hasta ahora. No en vano, recordó al ministro Luis Planas que España es el primer país de la Unión Europea en censo y el sector sufre una reducción continuada de animales y explotaciones.

El consejero señaló que Castilla y León ha reivindicado para el próximo periodo 2021-2027 la incorporación de criterios objetivos como la ‘Superficie Agraria Útil’, la superficie de zonas con limitaciones naturales por montaña, Red Natura 2000 y la despoblación. También, pidió que se tenga en cuenta para la nueva asignación la pérdida de fondos que se ha producido en la gestión del Feader, con el objetivo de evitar que no se pierda ni un euro para el desarrollo rural.

Jesús Julio Carnero reivindicó, según recogió la Agencia Ical, que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España presentará a la Comisión Europea (con una dotación de 140.000 millones de euros de financiación europea) tenga mayor protagonismo para el sector agrario y agroalimentario. «Son fondos europeos que deben de ayudar más al sector agrario y agroalimentario así como al desarrollo de nuestros pueblos, y que según el Plan del Gobierno de España esto no aparece reflejado, es más, lo que figura es testimonial”, precisó.

En este sentido, manifestó que la asignación Feader por resiliencia es de 717 millones de euros y si se añaden los 1.051 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hacen un total de 1.768 millones de euros destinados al sector agrario y agroalimentario específicamente. Es decir, «apenas» un 1,3 por ciento del montante total de los fondos europeos para España. Por eso, la Junta demandó mayor financiación y una distribución por comunidades autónomas que permita atender «adecuadamente» los proyectos que necesita el sector. Además, hizo hincapié en que los fondos europeos deberían reflejar una dotación específica para nuevos regadíos, además de lo destinado para modernizaciones.

En cuanto a la reunión del Consejo Consultivo, preparatorio del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europa, que se celebrará el 15 de diciembre, el comunicado de la Junta señala que se han abordado asuntos como el etiquetado de bienestar animal para toda la Unión. El consejero valoró que los productos de origen animal, en cuyas explotaciones de origen se llevan a cabo prácticas de bienestar animal, puedan ser reconocidos con un etiquetado a nivel europeo, que permita informar al consumidor y además puedan conseguir mayor valor añadido.

Respecto al etiquetado nutricional que se plantea en los envases de alimentos, con perfiles de nutrientes y etiquetado de origen, la Junta comparte la idea de «no demonizar» a los alimentos que contiene. No en vano, la Consejería apuesta por consumos responsables y dietas equilibradas, y un etiquetado con la información clara, donde se indique la procedencia de los alimentos, y si son producidos, o no, en la Unión Europea, siendo deseable además que aparezca el porcentaje de producto que contiene el alimento por origen del producto. «Pretendemos que no se vuelvan a producir mensajes dañinos como los utilizados con el azúcar. El consumidor no debe recibir información sesgada, que apueste por dietas equilibradas y consumo responsable», añadió.

Por último, Jesús Julio Carnero apostó por que el porcentaje de fondos destinados a los ‘ecoesquemas’ se sitúe en el nivel más bajo (20 por ciento), que fue el porcentaje que acordó el Consejo, frente al 30 por ciento que ha propuesto el Parlamento. En el marco de la arquitectura medioambiental, Castilla y León demanda que la agricultura ecológica sea una medida agroambiental del segundo pilar, como emblema del desarrollo rural, tal y como figura actualmente en los Programas de Desarrollo Rural, asumiendo sus beneficiarios compromisos plurianuales para el desarrollo de estas prácticas.