Casado asegura que Sánchez es el ‘error’ y su gestión ‘no le saldrá gratis’

El líder del PP, Pablo Casado, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que él es “el error absoluto”, y no la postura de los populares de no apoyar un nuevo estado de alarma, al tiempo que le ha advertido de que la gestión que está haciendo frente al coronavirus “no le saldrá gratis”.

En su segunda intervención en el debate del decreto de prórroga, tras anunciar en la primera que el PP se abstendrá en la votación, ha dejado claro que dentro de quince días, si se vuelve a plantear otra ampliación, su voto va a ser en contra y cree que “muchos partidos” pueden hacer lo mismo.

Por eso, ha avisado a Sánchez de que “es la última” prórroga y de que aproveche estos quince días hasta el 24 de mayo para plantear una alternativa con la legislación básica al estado de alarma, ya que “cada vez está más solo” no solo en el Congreso, ha dicho, sino ante la sociedad española.

“Permita que los españoles rompan filas. Sí, no somos soldados. Somos ciudadanos libres e iguales de una gran nación a la que le ha tocado el peor presidente en el peor momento. Afortunadamente, esto no le saldrá gratis”, ha aseverado Casado para terminar su intervención, en la que ha doblado el tiempo que tenía disponible.

Casado ha ido acumulando críticas contra Sánchez hasta llegar a decirle si es que “se cree Napoleón” y le ha recriminado que para él las protestas son siempre ultraderechistas, las criticas son bulos y los que no le apoyan, como el PP, “causan los muertos”.

Ya al inicio de su discurso, Casado ha ironizado con que si hubiesen “insultado” más al PP igual hubiesen apoyado el nuevo estado de alarma. “Cuando le votábamos que sí, éramos la peor oposición, cuando votemos que no dentro de quince días, ¿nos va a mandar al general de la Guardia Civil?”, ha planteado.

Y ha atribuido al “puro cinismo y la pura impostura” la mano tendida de Sánchez, a quien se ha referido como “el señor del no es no que ahora va de pactista”, y cree que en realidad no quiere acuerdos, sino que “solo busca culpables de que no haya pactos”.