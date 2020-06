Casi 900 jóvenes se han incorporado al campo en el último año

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, cifró en 882 los jóvenes que en esta legislatura se han incorporado al sector agrícola y ganadero de la Comunidad, lo que supone un incremento del 8,5 por ciento respecto a la última convocatoria. De ellos, 286 son mujeres, lo que supone un 32 por ciento. Todos ellos han contado con 47 millones para la incorporación a través de diferentes convocatorias de ayudas.

Así lo declaró hoy el consejero, quien recordó que el próximo jueves se cierra la actual convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector y para la modernización de explotaciones, unas subvenciones que han incrementado sus montantes económicos iniciales desde los 36 millones previstos en diciembre a los 102 que actualmente están en marcha, es decir, 66 millones de euros más “para que el campo siga teniendo futuro, que lo va a tener, y necesariamente lo necesita”, aseguró el consejero.

En cuanto al perfil de los jóvenes que han solicitado su incorporación, Carnero aseguró que por ahora no se dispone de datos porque la convocatoria aún permanece abierta, y que aseguró que avanza “a buen ritmo” pese al parón por la incidencia del COVID-19. De la misma forma, Carnero recordó que el objetivo fijado para la presente legislatura es la de que se puedan incorporar 3.500 jóvenes al sector, una cifra que por ahora alcanza los 882. “Las condiciones son óptimas”, estimó Carnero, quien confió en una mayor incoporación dado que los jóvenes tienen “muchas oportunidades”.

De cualquier forma, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no ocultó que esta crisis haya provocado “un retardo” porque “no ha sido un año normal”, algo que también hay que tener en cuenta, motivo que ha llevado a la ampliación de la convocatoria, al tiempo que animó a los jóvenes para que “agoten estos últimos días” y puedan cursar la correspondiente solicitud. “El COVID no ha hecho parar al campo y no le puede hacer parar”, aseveró Carnero, quien insistió de la necesidad de jóvenes al campo, que es un mundo “especial pero sobre todo seguro”.

Carnero recordó que la actual convocatoria para la incorporación de jóvenes al campo está abierta con un incremento de las ayudas por encima del diez por ciento y novedades como que “no necesitan justificación los 25.000 primeros euros”. En diciembre se convocó la primera parte de esta ayuda, con 27 millones de euros, y después de que el COVID-19 interrumpiera todos los plazos hasta el pasado 1 de junio, se incrementó hasta los 76 millones -57 para la incorporación y 19 millones a la mejora de los ya incorporados recientemente-. El plazo para la presentación de esta solicitudes finaliza el jueves, por lo que Carnero animó a aquellos jóvenes que quieran a que puedan presentarlo.

Junto a esta línea de ayudas, el consejero informó de que también se ha modificado el instrumento financiero con un doble objetivo, que pasa por permitir que ese instrumento pueda utilizarse solo para circulante, y no necesariamente para circulante más inversión, pero también se modifica en el hecho de que los jóvenes puedan alcanzar en préstamo hasta los 400.000 en su totalidad para la adquisición de tierras.

Junto a la convocatoria de la incorporación de jóvenes, también está en marcha, igualmente hasta el jueves, la de modernización de explotaciones para hacerlas “más competitivas y más productivas”. El objetivo para por modernizar en la presente legislatura 4.700 explotaciones, algo que ya han hecho 966 con un incremento superior al ocho por ciento respecto a la convocatoria anterior, a lo que se ha destinado 35 millones de euros con una media por explotación de 36.000 euros.

También en este caso se incrementó la cuantía económica destinada a este fin, al pasar de los nueve millones iniciales, a los 26 convocados en la actualidad, es decir, 17 millones más.