Caza de brujas: “Medicinas Alternativas”

Ya somos muchos los que luchamos para parar el intento de prohibir las medicinas tradicionales que ha iniciado el gobierno de España.

La Organización Médica Colegial (OMC), que cuenta con 250.000 médicos, instiga a la eliminación de cualquier tipo de medicina alternativa o natural. Pero es importante entender que la naturopatía es una medicina ancestral con miles de años de práctica y sabiduría. Funciona. Y sólo utiliza productos naturales, por lo tanto, sería conveniente saber a qué se debe dicho ataque.

¿Pero de dónde viene esta iniciativa?

En el año 2011, el Ministerio de Sanidad realizó un informe de la situación de la Medicina Tradicional o Natural en España, para el posible “futuro abordaje de su regulación”. Donde decidieron dejar de llamarles terapias naturales y denostarlas. Se realiza una lista negra de terapias distintas a la Medicina Convencional con el objeto de limitar-denunciar-prohibir. En esa línea de acción y tiempo.

Contando con un gran apoyo desde diferentes medios de comunicación, se implanta en el vocabulario español el soniquete:

Medicina alternativa = pseudociencia = pseudoterapia.

El lenguaje condiciona el pensamiento y el pensamiento la acción

Y desde ese momento se suceden las actuaciones supresivas hasta hoy.

En el informe “Declaración Madrid” del 25 de enero de 2019: “Todas ellas han de ser expresamente prohibidas y excluidas de cualquier circuito sanitario y consideradas, a todos los efectos, como prácticas que atentan contra la salud pública y la seguridad de los pacientes”.

De esta forma los fotogramas pasan rápidamente y todo lo que no sea manipulable o manipulado por las farmacéuticas queda invalidado.

Nos encontramos ante una cadena de supresión-denuncia-persecución por parte de la OMC (Organización Médica Colegial) atacando a todo, lo que para ellos represente estar fuera de sus líneas de actuación.

No olvidemos que se estima que el 80% del ejercicio médico convencional carece de evidencia científica.

A estas alturas sería bueno recordar que si tan seria es la amenaza de estas ciencias, ¿Por qué están reguladas y pagan el consabido 21% de iva.?

Las autoridades competentes lo que han hecho ha sido decidir por el paciente lo que es bueno para él, y de esta manera quieren anular Derechos Humanos como:

La Libertad de Pensamiento y de Conciencia. Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Libertad de Elección de Recursos Sanitarios del Paciente en el ejercicio de su autonomía informada y responsable. Ley 6/2009.

La Libertad de Expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Vicente Martínez del Blog Nutruceutis.com comentó: “Estamos en una continua lucha contra el fraude y la ilegalidad sanitaria, la cual nos resigna a la imposición de decisiones totalitarias. No nos olvidemos de la presión que se ejerce desde distintos medios y seamos conscientes de que se pretende dañar la imagen de toda una filosofía de vida respetuosa con la naturaleza y con la salud. Por eso, seguiremos desafiando a todas esas voces que pretenden anular la nuestra.

Como ciudadano exijo:

No decidan por mi. No me limiten. No me invaliden”.